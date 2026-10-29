Женщина погибла при атаке ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области в результате ударов беспилотников погибла мирная жительница, еще один человек получил ранение. Об этом сообщил в Telegram региональный оперативный штаб.
В поселке Красная Яруга женщина получила тяжелые травмы при детонации дрона и скончалась на месте. Кроме того, удары других FPV-беспилотников повредили остекление многоквартирного дома и кровлю социального объекта.
В Шебекино беспилотник ударил по автомобилю «Газель». Находившийся в нем мужчина получил осколочное ранение кисти, после оказания помощи в центральной районной больнице его направили на амбулаторное лечение. Еще один дрон ударил по коммерческому объекту, повредив фасад, окна и навес. В многоквартирном доме выбиты окна одной из квартир.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после атаки беспилотника повреждены окна и заборы двух частных домов. В Белгороде детонация дрона привела к повреждению четырех автомобилей.