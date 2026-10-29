Женщина погибла при атаке ВСУ в Белгородской области

В Шебекино беспилотник ударил по автомобилю «Газель». Находившийся в нем мужчина получил осколочное ранение кисти, после оказания помощи в центральной районной больнице его направили на амбулаторное лечение. Еще один дрон ударил по коммерческому объекту, повредив фасад, окна и навес. В многоквартирном доме выбиты окна одной из квартир.