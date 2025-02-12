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Коммерсантъ FM
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Россия снизила добычу нефти в январе на 27 тыс. б/с

Добыча нефти в России снизилась в январе на 27 тыс. баррелей в сутки (б/с) и составила 8,98 млн. В декабре 2024 года в день Россия добывала 9 млн баррелей, приводит «Интерфакс» данные доклада Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК+).

Всего участвующие в сделке ОПЕК+ страны в сутки добывали в январе на 110 тыс. баррелей меньше, чем в январе,— 21,21 б/с. Тем не менее они превышали свои обязательства на 113 тыс. б/с.

Ранее страны ОПЕК+ договорились продлить добровольные сокращения добычи нефти в объеме 1,65 млн б/с. Были также продлены добровольные сокращения производства на 2,2 млн б/с.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия полностью выполнила цели договоренности ОПЕК+, включая компенсацию перепроизводства. «В январе было ровно 100% исполнения квоты. Не ниже и не выше. Мы всегда исполняем 100%»,— сказал он СМИ. Он также выразил уверенность, что Россия исполнит свои обязательства и в феврале 2025 года. Для России в 2024 году квота была установлена в объеме 9,95 млн б/с.

Подробнее о нефтедобыче в России — в материале «Ъ» «Нефтяника узнаю по проходке».

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