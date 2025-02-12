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Коммерсантъ FM
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Новак: в январе Россия выполнила обязательства ОПЕК+ на 100%

Россия в январе выполнила цели договоренности Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК+), включая компенсацию перепроизводства, рассказал журналистам вице-премьер Александр Новак. Он заявил, что Россия исполнит обязательство и в феврале 2025 года.

«В январе было ровно 100% исполнения квоты. Не ниже и не выше. Мы всегда исполняем 100%»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).

В декабре 2024 года страны ОПЕК+ договорились продлить добровольные сокращения добычи нефти в объеме 1,65 млн баррелей в сутки (б/с). Также были продлены добровольные сокращения производства на 2,2 млн б/с. Официальная квота на добычу нефти в 2024 году для России была установлена в объеме 9,95 млн б/с.

Подробнее о нефтедобыче в России — в материале «Ъ» «Нефтяника узнаю по проходке».

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