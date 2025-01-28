Нефтяника узнаю по проходке

Нефтегазовый сектор РФ в 2024 году стал активнее бурить горизонтальные скважины. По данным “Ъ”, динамика проходки в этой сфере выросла на 9,5%, в то время как показатели эксплуатационного бурения остались на уровне прошлого года. Аналитики объясняют такой тренд доосвоением зрелых месторождений со снижающимися запасами и повышением их сложности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Проходка российских нефтегазовых компаний в горизонтальном бурении по итогам 2024 года выросла на 9,5%, до 20,46 тыс. км, сообщил “Ъ” источник, знакомый с отраслевой статистикой. Наиболее продуктивным месяцем в течение года оказался декабрь, в ходе которого было пройдено 2,2 тыс. км (рост на 63%). Минимальный показатель зафиксирован в январе — 1,34 тыс. км (рост на 10%).

Из крупнейших нефтегазовых компаний объемы горизонтального бурения упали только у ЛУКОЙЛа — на 12,6%, до 1,18 тыс. км. «Роснефть» увеличила проходку в горизонтальном бурении на 16,2%, до 9 тыс. км, «Газпром нефть» — на 10,6%, до 3,45 тыс. км, «Сургутнефтегаз» — на 3,8%, до 2,36 тыс. км. В нефтекомпаниях комментарии не предоставили.

Динамика проходки в эксплуатационном бурении в целом у производителей нефти осталась на уровне прошлого года и составила 30,17 тыс. км. У ЛУКОЙЛа этот показатель сократился на 13%, до 2,92 тыс. км, у «Роснефти» — вырос на 2%, до 11,83 тыс. км, у «Газпром нефти» увеличился на 3,4%, до 3,76 тыс. км. «Сургутнефтегаз» сохранил объемы бурения на уровне прошлого года в 4,44 тыс. км.

Увеличение горизонтальной проходки объясняется ухудшением качества запасов.

Как поясняют “Ъ” участники рынка, с помощью простого вертикального бурения невозможно выбрать нефть из узких разветвленных пластов, поэтому там приходится бурить горизонтальные скважины с ответвлениями. И, уверен один из собеседников “Ъ”, этот тренд продолжится по мере увеличения в сырьевых базах компаний трудноизвлекаемых ресурсов (ТРИЗ). По данным Минэнерго, запасы трудноизвлекаемой нефти в РФ за последние десять лет выросли более чем на 4 млрд тонн. Более половины извлекаемых запасов нефти РФ можно отнести к категориям «трудной», отмечали в министерстве.

Помимо стагнации в эксплуатационном бурении, в России растет количество неработающих, то есть выведенных из эксплуатации скважин. Так, в 2024 году на них приходилось 16,4% от общего числа эксплуатационных скважин в 192,5 тыс. штук. В 2023 году доля неработающих скважин оценивалась в 16,1% от 190,05 тыс. штук. У ЛУКОЙЛа этот показатель вырос с 12,5% до 13,6%, у «Газпром нефти» — с 9,2% до 11,1%, а у «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» — сократился с 20,4% до 19,9% и с 5% до 4,5% соответственно.

Количество бездействующих скважин в РФ снизилось за год на 0,6%, до 14,77 тыс. штук. К такому типу относят скважины, не дававшие продукцию в последнем месяце отчетного периода, а также переведенные из других категорий. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что бездействующие скважины можно перезапустить фактически моментально, а неработающие — требуют при необходимости значительных работ по восстановлению.

Рост проходки в наклонном и горизонтальном бурении, по мнению господина Касаткина, связан не столько с разработкой более сложных запасов, сколько с доосвоением зрелых месторождений со снижающимися запасами.

Так компании могут повышать добычу без инвестиций в строительство новых скважин, поясняет аналитик.

Снижение показателей как эксплуатационного, так и горизонтального бурения у ЛУКОЙЛа Дмитрий Касаткин связывает как с общими для российских компаний ограничениями ОПЕК+, так и с ремонтами НПЗ группы. При этом он обращает внимание на эффективность буровых работ. «У ЛУКОЙЛа снижение в бурении не повлекло соразмерного снижения добычи»,— отмечает аналитик. По его оценкам, производство нефти ЛУКОЙЛа в 2024 году сократилось на 2–3%. На аналогичный показатель может сократиться общероссийская добыча. В последней версии макропрогноза уровень добычи в РФ в 2024 году оценивался в 521 млн тонн. Затем Минэнерго допускало сокращение добычи до 518 млн тонн.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел