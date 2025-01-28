Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нефтяника узнаю по проходке

Компании активнее прибегают к горизонтальному бурению

Нефтегазовый сектор РФ в 2024 году стал активнее бурить горизонтальные скважины. По данным “Ъ”, динамика проходки в этой сфере выросла на 9,5%, в то время как показатели эксплуатационного бурения остались на уровне прошлого года. Аналитики объясняют такой тренд доосвоением зрелых месторождений со снижающимися запасами и повышением их сложности.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Проходка российских нефтегазовых компаний в горизонтальном бурении по итогам 2024 года выросла на 9,5%, до 20,46 тыс. км, сообщил “Ъ” источник, знакомый с отраслевой статистикой. Наиболее продуктивным месяцем в течение года оказался декабрь, в ходе которого было пройдено 2,2 тыс. км (рост на 63%). Минимальный показатель зафиксирован в январе — 1,34 тыс. км (рост на 10%).

Из крупнейших нефтегазовых компаний объемы горизонтального бурения упали только у ЛУКОЙЛа — на 12,6%, до 1,18 тыс. км. «Роснефть» увеличила проходку в горизонтальном бурении на 16,2%, до 9 тыс. км, «Газпром нефть» — на 10,6%, до 3,45 тыс. км, «Сургутнефтегаз» — на 3,8%, до 2,36 тыс. км. В нефтекомпаниях комментарии не предоставили.

Динамика проходки в эксплуатационном бурении в целом у производителей нефти осталась на уровне прошлого года и составила 30,17 тыс. км. У ЛУКОЙЛа этот показатель сократился на 13%, до 2,92 тыс. км, у «Роснефти» — вырос на 2%, до 11,83 тыс. км, у «Газпром нефти» увеличился на 3,4%, до 3,76 тыс. км. «Сургутнефтегаз» сохранил объемы бурения на уровне прошлого года в 4,44 тыс. км.

Увеличение горизонтальной проходки объясняется ухудшением качества запасов.

Как поясняют “Ъ” участники рынка, с помощью простого вертикального бурения невозможно выбрать нефть из узких разветвленных пластов, поэтому там приходится бурить горизонтальные скважины с ответвлениями. И, уверен один из собеседников “Ъ”, этот тренд продолжится по мере увеличения в сырьевых базах компаний трудноизвлекаемых ресурсов (ТРИЗ). По данным Минэнерго, запасы трудноизвлекаемой нефти в РФ за последние десять лет выросли более чем на 4 млрд тонн. Более половины извлекаемых запасов нефти РФ можно отнести к категориям «трудной», отмечали в министерстве.

Помимо стагнации в эксплуатационном бурении, в России растет количество неработающих, то есть выведенных из эксплуатации скважин. Так, в 2024 году на них приходилось 16,4% от общего числа эксплуатационных скважин в 192,5 тыс. штук. В 2023 году доля неработающих скважин оценивалась в 16,1% от 190,05 тыс. штук. У ЛУКОЙЛа этот показатель вырос с 12,5% до 13,6%, у «Газпром нефти» — с 9,2% до 11,1%, а у «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» — сократился с 20,4% до 19,9% и с 5% до 4,5% соответственно.

Почему российские нефтекомпании в январе—ноябре 2024 года снизили показатели ввода новых нефтяных скважин

Количество бездействующих скважин в РФ снизилось за год на 0,6%, до 14,77 тыс. штук. К такому типу относят скважины, не дававшие продукцию в последнем месяце отчетного периода, а также переведенные из других категорий. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что бездействующие скважины можно перезапустить фактически моментально, а неработающие — требуют при необходимости значительных работ по восстановлению.

Рост проходки в наклонном и горизонтальном бурении, по мнению господина Касаткина, связан не столько с разработкой более сложных запасов, сколько с доосвоением зрелых месторождений со снижающимися запасами.

Так компании могут повышать добычу без инвестиций в строительство новых скважин, поясняет аналитик.

Снижение показателей как эксплуатационного, так и горизонтального бурения у ЛУКОЙЛа Дмитрий Касаткин связывает как с общими для российских компаний ограничениями ОПЕК+, так и с ремонтами НПЗ группы. При этом он обращает внимание на эффективность буровых работ. «У ЛУКОЙЛа снижение в бурении не повлекло соразмерного снижения добычи»,— отмечает аналитик. По его оценкам, производство нефти ЛУКОЙЛа в 2024 году сократилось на 2–3%. На аналогичный показатель может сократиться общероссийская добыча. В последней версии макропрогноза уровень добычи в РФ в 2024 году оценивался в 521 млн тонн. Затем Минэнерго допускало сокращение добычи до 518 млн тонн.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...