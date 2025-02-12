Генсек НАТО поддержал идею Трампа «уравнять» вложения Европы и США в Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте согласился со словами Дональда Трампа о том, что расходы США и стран Европы на помощь Украине необходимо в перспективе уравнять. Об этом он заявил журналистам перед началом заседания контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля.

«Нам нужно делать гораздо больше, чтобы у нас было все необходимое для сдерживания и защиты. И чтобы было более справедливое распределение бремени (финансовой помощи Украине.— "Ъ")»,— сказал господин Рютте (цитата по AFP). Он назвал уже выделенную помощь Украине «большим шагом в направлении того, к чему призывал президент Трамп» (цитата по Reuters). И добавил: «Я согласен с ним (Дональдом Трампом.— "Ъ") в том, что мы должны уравнять помощь Украине в области безопасности»

Ранее президент США Дональд Трамп настаивал на том, что странам Европы необходимо увеличить свою долю в финансовой помощи Украине. Выступая в Белом доме 3 февраля, американский лидер сказал: «Мы вложили в помощь Украине почти на $200 млрд больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле намного больше».

В прошлом году страны НАТО обязались предоставить Киеву в 2025 году военной помощи как минимум на €40 млрд. В декларации по итогам 75-го саммита НАТО было также записано обещание поддерживать страну «на ее необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включая членство в НАТО».

Подробнее о планах НАТО — «НАТО имени Рютте».

Анастасия Домбицкая