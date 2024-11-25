НАТО имени Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник в рамках поездки по южному флангу альянса посетил Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из ключевых тем для обсуждения стала «возможная посредническая роль Анкары» в украинском конфликте. Продолжающийся переговорный марафон нового главы альянса не позволит ему лично присутствовать на экстренном заседании Совета Украина—НАТО, которое пройдет во вторник в Брюсселе. Инициированная Киевом встреча будет посвящена поиску коллективного ответа на применение на Украине новой российской ракеты «Орешник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Mustafa Kamaci / PPO, Reuters Генсек НАТО Марк Рютте (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Mustafa Kamaci / PPO, Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым лидером страны—члена НАТО, с которым генсек альянса Марк Рютте встретился после своей поездки во Флориду и общения с избранным президентом США Дональдом Трампом (см. “Ъ” от 25 ноября). При этом до переговоров с Марком Рютте президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как рассказали в воскресенье в Кремле, стороны не только сделали «акцент на повышении эффективности торгово-экономического сотрудничества», но и обсудили «ряд международных тем». Разговор прошел на фоне нового витка эскалации в отношениях НАТО с Москвой после применения новой российской ракеты «Орешник» по объекту ОПК Украины в Днепре.

Таким образом, особое значение встрече генсека НАТО и президента Турции придавало то обстоятельство, что перед общением друг с другом они получили возможность лично узнать позиции Владимира Путина и Дональда Трампа, от которых в ближайшем будущем в решающей степени будет зависеть развитие ситуации вокруг Украины.

«Президент Турции продолжает свою дипломатию по урегулированию украинского конфликта… Это главная повестка переговоров, будет обсуждена возможная посредническая роль Анкары»,— сообщил накануне встречи господ Рютте и Эрдогана близкий к правительству Турции телеканал A Haber. А по итогам переговоров в администрации турецкого лидера рассказали: «Обсуждались война между Украиной и Россией, перспективы прекращения резни в Палестине, совместные шаги в борьбе с терроризмом, проведение Турцией саммита НАТО в 2026 году».

Во вторник Марк Рютте продолжит поездку по южному флангу НАТО, посетив Грецию для переговоров с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, главой МИД Йоргосом Герапетритисом и министром национальной обороны Николаосом Дендиасом.

Помимо украинского кризиса, одной из острых тем для обсуждения должен стать вопрос о планах вступления в НАТО Республики Кипр, против которых решительно возражает Анкара, поддерживающая соседнюю непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра.

Так или иначе, главным вопросом в повестке продолжающегося дипломатического марафона Марка Рютте остается отношение НАТО к украинскому кризису в условиях дальнейшей эскалации с Россией. Накануне визитов в Анкару и Афины генсек НАТО провел переговоры в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, обсудив с ним возможности для оказания дальнейшей помощи Киеву. «Они начали разговор с обсуждения ситуации на Украине и подчеркнули важность того, чтобы помочь ей занять максимально сильную позицию в преддверии зимы»,— заявили в канцелярии британского премьера по итогам переговоров.

В ходе беседы Марк Рютте и Кир Стармер также затронули тему военного сотрудничества России и Северной Кореи и в связи с этим подчеркнули необходимость усиления «коллективной обороны» альянса. Кир Стармер, в частности, пообещал Марку Рютте весной следующего года представить план увеличения расходов на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП Соединенного Королевства.

Учитывая напряженный график поездок Марка Рютте, он не сможет лично присутствовать на экстренном заседании Совета Украина—НАТО, которое пройдет во вторник в Брюсселе на уровне послов. Инициированная Киевом встреча с западными союзниками будет посвящена поиску коллективного ответа на применение на Украине новой российской ракеты «Орешник». По словам главы украинского МИДа Андрея Сибиги, главным вопросом будет усиление украинской системы ПВО.

Напомним, Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении по заводу «Южмаш» в Днепре после того, как Украина нанесла удар дальнобойными американскими и британскими ракетами по российским военным объектам в Курской и Брянской областях. Как заявил в связи с этим президент России Владимир Путин, провокационная политика Запада может повлечь за собой тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Однако накануне встречи Совета Украина—НАТО западные союзники Киева дали понять, что не намерены снижать градус эскалации.

«Франция выражает сожаление по поводу массированной атаки России на Днепр с использованием баллистической ракеты "Орешник". Угрозы российского президента в адрес европейских государств и членов НАТО неприемлемы»,— заявили, в частности, в МИД Франции, пообещав продолжать оказывать Украине «всю необходимую помощь».

Сергей Строкань