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Коммерсантъ FM
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Песков не стал комментировать возможную встречу спецпосланника США с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о встрече спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. О трехчасовой беседе господина Уиткоффа с российским лидером ранее сообщала американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на близкого к президенту США Дональду Трампу телеведущего Fox News Шона Хэннити.

«Мне нечего вам сказать по этой теме, у меня никакой информации по этой теме для вас нет»,— сказал господин Песков на брифинге в среду.

Первой о якобы имевших место переговорах Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным написала 11 февраля газета The Washington Post. В материале издание ссылается на слова телеведущего Fox News Шона Хэннити. По данным издания, Шон Хэннити якобы утверждал, что Стив Уиткофф «провел в Москве трехчасовую встречу с (Владимиром.— "Ъ") Путиным, во время которой договаривался об освобождении (Марка.— "Ъ") Фогеля». «Белый дом не ответил на запросы о контактах с (Владимиром.— "Ъ") Путиным»,— отмечается в статье WP.

11 февраля Белый дом опубликовал официальное заявление, в котором сообщалось о визите в Россию специального посланника Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. В заявлении говорится, что вместе с господином Уиткоффом Москву покинул помилованный президентом России американец Марк Фогель, который отбывал в РФ наказание за контрабанду. Согласно сообщению пресс-службы, Дональд Трамп счел освобождение Марка Фогеля шагом к урегулированию конфликта на Украине. Подробностей о переговорах спецпосланника США с российским лидером в тексте заявления не приводится.

Во вторник информацию об освобождении американского гражданина подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что Марк Фогель был освобожден в обмен на возвращение на родину заключенного в США россиянина. Его имя представитель Кремля не уточнил.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне''».

Анастасия Домбицкая

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