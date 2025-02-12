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Коммерсантъ FM
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Чем известна Ирина Винер

12 февраля главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, занимавшая должность с 2001 года, подала в отставку. Подробности ее биографии — в справке «Ъ».

Ирина Винер

Ирина Винер

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ирина Винер

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде (Узбекистан). Детство провела в Ташкенте. В 1969 году окончила Узбекский государственный институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель». В 2003 году стала кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию на тему «Подготовка высококвалифицированных спортсменок в художественной гимнастике».

С 1972 по 1992 год работала тренером сборной команды Ташкента и сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике. В 1992 году переехала в Москву и стала главным тренером Центра олимпийской подготовки. С 2001 года была главным тренером сборной России по художественной гимнастике. В число ее учениц входят олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и др. С 2008 по 2024 год была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Покинула пост в связи с объединением ВФХГ с Федерацией гимнастики России. В 2019 году на территории олимпийского комплекса «Лужники» открылся Дворец гимнастики Ирины Винер.

С 2016 года — член Высшего совета партии «Единая Россия». Член Общественной палаты РФ, где возглавляет комиссию по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Герой Труда РФ (2015), заслуженный работник физической культуры РФ (1997), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», также награждена орденами Почета, Дружбы и другими наградами.

Ирина Винер выпустила несколько методических пособий по физической культуре и гимнастике. О ее жизни и карьере сняты документальные фильмы: «Ирина Винер. Золото Железной леди» (2005), «Ирина Винер. История побед» (2013), «Ирина» (2018). В 2023 году вышла ее автобиографическая книга «Я — никто…».

С 1992 по 2022 год Ирина Винер была замужем за предпринимателем Алишером Усмановым.

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