СПЧ ООН: экс-правительство и спецслужбы Бангладеш нарушали права человека

У Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) есть основания полагать, что должностные лица бывшего правительства и служб безопасности Бангладеш замешаны в серьезных нарушениях прав человека в отношении участников антиправительственных протестов летом прошлого года. Об этом в среду заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Как сообщает AFP, в среду Фолькер Тюрк заявил, что у СПЧ ООН «есть разумные основания полагать, что (при предыдущем правительстве в Бангладеш. — "Ъ") имели место преступления против человечности в виде убийств, пыток, тюремного заключения и других бесчеловечных действий».

В докладе миссии ООН по установлению фактов предполагаемых нарушений прав человека в Бангладеш говорится, что предполагаемые преступления, за которыми могло стоять правительство, радикальные элементы из партии «Народная лига», а также службы безопасности и разведки Бангладеш, были частью «широкомасштабного и систематического нападения на протестующих и других гражданских лиц» (цитата по AFP).

По подсчетам ООН, в ходе подавления студенческих протестов могли погибнуть до 1400 человек, «подавляющее большинство из которых были застрелены силами безопасности Бангладеш». Еще тысячи человек получили травмы.

С начала июля 2024 года в Бангладеш шли массовые студенческие протесты против коррупции. Против участников акций были возбуждены уголовные дела о терроризме и подрывной деятельности. На фоне масштабных акций 5 августа Шейх Хасина объявила об отставке с поста премьера Бангладеш и покинула страну. В августе в стране было сформировано новое правительство, которое возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус. Прежние власти вменяли ему в вину участие в коррупционных схемах и финансовых махинациях. После назначения премьером он был освобожден судом от этих обвинений, таким образом избежав угрожавшего ему пожизненного заключения. На посту премьера господин Юнус, известный как «банкир бедняков», высказывал намерения перестроить финансовую систему Бангладеш с целью справедливого распределения богатства.

Подробнее о смене власти в Бангладеш — в материале «Ъ» «Революция в Бангладеш не стала концом истории».

Анастасия Домбицкая