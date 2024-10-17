Гигант микрофинансирования

Банкир, предприниматель, экономист Мухаммад Юнус 6 августа 2024 года был назначен главой временного правительства Бангладеш. Мухаммад Юнус известен как «банкир бедняков», пионер микрофинансирования и микрокредитования. В 2006 году Юнусу и его Grameen Bank, первой в истории микрокредитной организации, была присуждена Нобелевская премия мира — за заслуги в создании социально-экономической системы борьбы с бедностью с низов. На посту главы временного правительства Мухаммад Юнус намерен перестроить финансовую систему Бангладеш с целью справедливого распределения богатства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммад Юнус во время выступления на сессии Глобальной инициативы Клинтона, 2008 год

Фото: Spencer Platt / Getty Images Мухаммад Юнус во время выступления на сессии Глобальной инициативы Клинтона, 2008 год

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Из Читтагонга в Читтагонг через США

Мухаммад Юнус родился 28 июня 1940 года в деревушке Батуа в провинции Бенгалия Британской Индии (в настоящее время — в Бангладеш). Ему было четыре года, когда его семья переехала в город Читтагонг. Отец Мухаммада был преуспевающим ювелиром. У мальчика было восемь братьев и сестер (еще пятеро умерли в раннем возрасте). В школе Мухаммад учился хорошо, но его главной страстью была не учеба, а чтение журналов с детективными рассказами.

Чтобы обеспечить себя криминальным чтивом, Мухаммад и его брат Салам написали письмо в редакцию журнала.

Назвавшись именем человека, выигравшего конкурс, в котором главным призом была годовая подписка на журнал, братья написали, что в связи с переездом в новый дом журнал нужно направлять по новому адресу. Комбинация сработала.

Когда Мухаммаду было семь лет, произошел раздел колониальной Британской Индии на два независимых государства — Индийский Союз и Доминион Пакистан. Две части Пакистана были географически разобщены, между ними лежала огромная Индия. Процесс разделения сопровождался кровопролитными столкновениями на этнической и религиозной почве и массовыми миграциями. Семья Юнус исповедовала ислам, в мусульманском Пакистане ей нечего было опасаться.

Политические потрясения семью не затронули, но два года спустя на Юнусов обрушилось другое горе: у матери Мухаммада возникло психическое расстройство.

Правила Мухаммада Юнуса Деньги никогда не были для меня мерилом счастья. У меня никогда не было много денег, и я никогда не придавал им большого значения. Но мне всегда хватало того, что было, и я всегда мог жить по средствам.

Бизнес существует не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы менять жизнь людей. Социальный бизнес всегда связан с изменениями. В таком случае компания решает проблемы людей.

Суть современной финансовой системы в том, чтобы делать деньги, она рассматривает людей как машины по извлечению прибыли, как одномерных существ, которым не свойственно ничего, кроме природного эгоизма. Но это неверно по сути: человек многомерен, у него есть другие стороны, я точно знаю, что он способен быть бескорыстным, переживать не только за себя, но и за окружающих. Нам действительно нужен новый бизнес, социальный, который позволяет помогать другим. И мы можем его создать.

Окончив школу с отличием, Мухаммад выиграл грант на поступление в Даккский университет. Четыре скучных года — так он позднее вспоминал учебу в университете. Получив диплом, Юнус вернулся в Читтагонг, стал преподавать в колледже, а также открыл собственный бизнес — фабрику по производству упаковочных материалов.

В 1965 году он выиграл грант по программе Фулбрайта и уехал учиться в США. В Соединенных Штатах он получил степень доктора наук в области экономики. Юнус мог бы всю оставшуюся жизнь проработать профессором в американских университетах, но в его судьбу вмешалась политика.

В 1971 году, после победы в войне за независимость, провинция Восточный Пакистан отделилась от Пакистана. Было провозглашено независимое государство — Народная Республика Бангладеш. «Я чувствовал, что должен вернуться и принять участие в национальном строительстве нации,— вспоминал позднее Мухаммад Юнус.— Я думал, что должен сделать это ради себя».

Маленький кредит, огромная польза

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подавляющее большинство заемщиков банка Grameen — женщины

Фото: Robert NICKELSBERG / Gamma-Rapho / Getty Images Подавляющее большинство заемщиков банка Grameen — женщины

Фото: Robert NICKELSBERG / Gamma-Rapho / Getty Images

Мухаммад Юнус вернулся в Бангладеш в 1972 году. Профессору с американским образованием предложили работу в государственных структурах — аналоге советского Госплана. Ему это показалось слишком скучным. Он уволился и продолжил академическую карьеру, возглавив факультет экономики в Читтагонгском университете.

Новую страну нужно было строить почти с нуля. Разрушения, нанесенные недавно завершившейся войной, были огромны: разрушенные дома, взорванные мосты, поврежденные дороги, разоренные фермы. Перед подписанием мирного соглашения бизнесмены из Западного Пакистана, владевшие значительной частью предприятий в Восточном Пакистане, массово выводили деньги со своих счетов. Так же поступали и руководители государственных предприятий. Так, на счету государственной авиакомпании Pakistan International Airlines осталось 117 рупий (чуть больше одного доллара). Через порты Восточного Пакистана вывозились легковые автомобили, отобранные у дилеров и частных владельцев.

К послевоенной разрухе добавилась природная катастрофа. В 1974 году из-за проливных дождей вышла из берегов река Брахмапутра. Наводнением были уничтожены посевы риса. Цена риса резко выросла. На помощь пришло международное сообщество, но до того, как эта помощь подоспела, голод унес много жизней. По официальным данным, умерло 27 тыс. человек, по неофициальным — от 450 тыс. до 1,5 млн.

Еще до голода 1974 года Мухаммад Юнус задумывался о том, что экономические модели, которые он некогда изучал, а теперь преподает, не соответствуют реалиям его родной страны. Он начал сам разрабатывать экономические программы борьбы с бедностью.

От центрального кампуса Читтагонгского университета до деревни Джобра меньше часа езды. Эта деревня стала испытательным полигоном для проверки идей профессора Юнуса.

Мухаммад Юнус предложил местным жителям создать сельскохозяйственный кооператив «Набаджуг» («Новая эра»), устроенный по системе «трех долей». Во время сухого сезона землевладельцы должны были предоставить свои земельные участки, крестьяне-издольщики — свою рабочую силу, а сам Юнус брал на себя расходы на семена, удобрения и эксплуатацию глубокого трубчатого колодца, из которого должна была подаваться вода для полива полей. После сбора урожая все три стороны должны были получить по трети собранного. Эксперимент оказался удачным. За счет ирригации рис был выращен на землях, на которых его никогда раньше не выращивали. Правда, фермеры обманули Юнуса примерно на 13 тыс. така (около $390 в деньгах того времени, что примерно соответствует $2160), отдав ему менее трети собранного риса. Впоследствии эксперимент был повторен правительством в масштабах страны, а Юнус был в 1978 году отмечен президентской наградой.

Там же, в деревне Джобра, Мухаммад Юнус сделал открытие, которое впоследствии изменило жизнь миллионов людей не только в Бангладеш, но и в других странах. Он изобрел концепцию микрофинансирования.

Суть ее состояла в том, что представители самых бедных слоев населения не могли улучшить свои условия жизни, так как не имели доступа к капиталу. Банки не выдавали им кредиты, считая их слишком рискованными, а ростовщики выдвигали грабительские условия (10% от суммы кредита в неделю, а в некоторых случаях — 10% в день).

О том, что можно сделать, чтобы помочь таким людям, Юнус задумался после встречи с молодой жительницей деревни, 21-летней матерью троих детей по имени Суфия Бегум. Она плела стулья из бамбука. Деньги на покупку бамбука она брала у торговца, а для погашения долга продавала стулья ему же. Бамбук обходился ей в 5 така (22 цента США), цена стула была 5 така и 50 пайс. Ее дневной заработок составлял 50 пайс (около 2 центов). Своих денег на покупку бамбука у нее не было, одалживать под огромные проценты у ростовщика она не хотела, опасаясь, что не сможет вернуть долг.

Grameen Bank сегодня В 2024 году в Бангладеш действует более 2800 региональных офисов и отделений банка, в которых работают около 23 тыс. человек. Услугами банка пользуются жители 81 678 деревень (94% от общего числа деревень страны). У банка 10,63 млн заемщиков (из них 10,3 млн — женщины). С учетом членов семьи банк обслуживает около 45 млн человек, то есть четверть жителей страны (население Бангладеш — около 174 млн человек). Всего с момента создания банк выдал кредиты на общую сумму около 3,147 трлн така ($26,7 млрд по текущему курсу бангладешской валюты). Едва ли не самая впечатляющая цифра, характеризующая деятельность банка,— 98–99% заемщиков возвращают кредиты.

Юнус понимал, что даже небольшой кредит, буквально несколько долларов, может предоставить таким людям, как Суфия Бегум, возможность начать небольшой собственный бизнес и вырваться из нищеты. Например, купить корову, чтобы торговать молоком, или закупить сырье для производства мебели, посуды, циновок, начать работать рикшей.

Профессор Юнус попросил свою студентку, знакомую с жителями деревни, составить список местных жителей, вынужденных зарабатывать деньги подобным образом. В списке оказалось 42 имени. Общая сумма, которую они постоянно брали в долг, составляла 856 така (менее $27). Мухаммад Юнус дал им в долг собственные деньги, чтобы они могли начать работать на себя. Он сказал, что вернуть долги они смогут тогда, когда будут в состоянии это сделать, а никакие проценты платить не нужно.

С самого начала Юнус предпочитал выдавать кредиты женщинам, которые, по его мнению, с большей вероятностью их вернут, а заработанные деньги вложат в повышение благосостояния своих семей.

Мухаммад Юнус не собирался зарабатывать кредитованием. Он ставил перед собой другую цель — помочь в решении проблемы бедности в родной стране. Он обратился в отделение государственного банка Janata Bank, попытавшись уговорить менеджера в выдаче кредитов беднякам из деревни Джобра, чтобы они могли начать собственный бизнес. «У менеджера отпала челюсть, он рассмеялся: "Я не могу этого сделать"»,— вспоминал тот разговор Юнус в автобиографической книге «Банкир для бедных. Микрокредитование и борьба с бедностью в мире». Менеджер заявил Юнусу, что его план «не взлетит», и переадресовал профессора к своему начальству, в региональное отделение банка. Там после долгих переговоров Юнус сумел договориться о кредите на общую сумму 10 тыс. така (около $300, что примерно соответствует современным $1660), при этом гарантом возврата денег должен был выступить сам Юнус. После этого полгода ушло на оформление всяческих формальностей, в декабре 1976 года он получил деньги и начал выдавать кредиты деревенской бедноте.

До 1979 года опытным банковским проектом могли воспользоваться только жители Джобры и нескольких соседних деревень. Затем при поддержке Центрального банка Бангладеш и нескольких национализированных коммерческих банков проект распространился еще на несколько районов. Наконец, в 1983 году был основан выросший из этого проекта независимый банк — Grameen Bank («грамин» в переводе с бенгали — «сельский, деревенский»). Начальный капитал банка составлял 3 млн така ($125 тыс.), из которых 1,8 млн така предоставило государство.

Банк демонстрировал впечатляющие темпы роста. В марте 1995 года общая сумма выданных Grameen Bank кредитов превысила отметку в $1 млрд.

Концепция Юнуса

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В книге «Создавая мир без бедности: Социальный бизнес и будущее капитализма» Мухаммад Юнус предложил новую экономическую модель — «социальный бизнес»

Фото: Mayra Beltran / Houston Chronicle / Getty Images В книге «Создавая мир без бедности: Социальный бизнес и будущее капитализма» Мухаммад Юнус предложил новую экономическую модель — «социальный бизнес»

Фото: Mayra Beltran / Houston Chronicle / Getty Images

В вышедшей в 2006 году автобиографической книге «Банкир для бедных. Микрокредитование и борьба с бедностью в мире» (написанной в соавторстве с Аленом Жоли), а также в более поздних своих книгах Мухаммад Юнус высказывал следующие идеи.

Предоставление небольших кредитов беднейшим слоям населения, которые обычно не пользуются банковскими услугами, может быть мощным инструментом борьбы с бедностью. Даже очень малая сумма может помочь беднякам начать заниматься деятельностью, которая приносит доход.

Традиционная банковская система фокусируется на богатых людях. Кредит следует считать основным правом человека, ведь он предоставляет возможность выбраться из бедности.

Grameen Bank предоставляет кредиты без залога. Мухаммад Юнус считает, что это очень важно. Он уверен (и практика Grameen Bank это доказала), что бедные люди возвращают взятые в долг деньги.

В Grameen Bank используется групповое кредитование — небольшие группы заемщиков поддерживают друг друга и несут ответственность друг за друга. Благодаря этому не только снижается риск непогашения кредита, но и у членов группы формируется чувство общности и взаимной ответственности.

Юнус считает важным расширение прав и возможностей женщин с помощью микрокредитования.

Он заметил, что женщины, получив доступ к финансовым ресурсам, с большей вероятностью, чем мужчины, будут вкладывать средства в благосостояние своих семей — образование, питание, охрану здоровья.

Микрокредитование — это не только предоставление кредитов, но и создание социального движения, которое поощряет самостоятельность, предпринимательство и развитие сообщества. Благодаря микрокредитам малый бизнес может стать мощным двигателем социального и экономического развития.

Процесс кредитования должен быть приспособлен к местным условиям и быть удобным для заемщика.

По мнению Мухаммада Юнуса, традиционные модели искоренения нищеты несостоятельны, так как направлены «сверху вниз», не устраняют коренные причины бедности и часто не достигают самых бедных людей. Вместо этого, на его взгляд, развитие общества должно идти по принципу «снизу вверх», с учетом потребностей и возможностей самых бедных слоев населения. Бедность, на его взгляд, не естественное состояние общества, а проблема, созданная общественными институтами. С помощью правильной политики эту проблему можно решить.

Не все микрокредиты одинаково полезны

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира банка Grameen в Дакке

Фото: Rafiqur Rahman / Reuters Штаб-квартира банка Grameen в Дакке

Фото: Rafiqur Rahman / Reuters

С момента появления концепции микрофинансирования и микрокредита у нее были противники. Мужьям заемщиц Grameen Bank не нравилось, что кредиты выдаются женщинам. Муллы заявляли, что деятельность банка не соответствует законам ислама. Ростовщикам не нравился конкурент. Со временем микрокредитование также стало подвергаться критике со стороны экономистов и общественных деятелей. Перечислим основные пункты обвинений.

Высокие процентные ставки по кредиту. Критики утверждают, что микрофинансовые организации (МФО), включая Grameen Bank, часто взимают более высокие процентные ставки, чем традиционные банки. МФО обычно оправдывают высокий уровень ставок необходимостью покрытия более высоких операционных расходов. Критики же заявляют, что с помощью таких ставок МФО эксплуатируют бедняков, а не помогают им вырваться из бедности.

Долговая ловушка. Высказываются опасения, что вместо того, чтобы бороться с бедностью, микрофинансирование усугубляет ее. Некоторые заемщики могут брать несколько кредитов, чтобы погасить существующие долги, в результате их финансовое положение только ухудшается.

Ограниченное влияние на бедность. В ряде научных исследований утверждается, что влияние микрофинансирования на сокращение бедности не так значительно, как изначально предполагалось. Микрокредиты могут улучшить материальное положение отдельных заемщиков, но слабо влияют на сокращение бедности в более крупных масштабах.

Дочерние компании Grameen Bank Grameen Shakti (возобновляемая энергия — установка солнечных батарей в сельских районах).

(возобновляемая энергия — установка солнечных батарей в сельских районах). Grameen Telecom (телекоммуникации, осуществляет программу «Деревенский телефон», по которой женщинам-предпринимательницам в сельских районах предоставляются мобильные телефоны для ведения бизнеса).

(телекоммуникации, осуществляет программу «Деревенский телефон», по которой женщинам-предпринимательницам в сельских районах предоставляются мобильные телефоны для ведения бизнеса). Grameenphone (мобильная связь, совместное предприятие Grameen Telecom и норвежской Telenor).

(мобильная связь, совместное предприятие Grameen Telecom и норвежской Telenor). Grameen Knitwear (швейная промышленность).

(швейная промышленность). Grameen Shamogri (оптовая торговля тканями).

(оптовая торговля тканями). Grameen Udyog (ремесла и народные промыслы).

(ремесла и народные промыслы). Grameen Kalyan (услуги здравоохранения, в первую очередь предоставляемые заемщикам Grameen Bank).

(услуги здравоохранения, в первую очередь предоставляемые заемщикам Grameen Bank). Grameen Shikhha (предоставление грантов и займов для получения образования).

(предоставление грантов и займов для получения образования). Grameen Veolia Water (СП с французской Veolia Water, снабжение сельских районов чистой пресной водой).

(СП с французской Veolia Water, снабжение сельских районов чистой пресной водой). Grameen Trust (помощь микрофинансовым организациям в других странах).

(помощь микрофинансовым организациям в других странах). Grameen Danone Foods (СП с французской Danone, производство йогуртов).

(СП с французской Danone, производство йогуртов). Grameen America (помощь в развитии микрокредитования в США по модели Grameen Bank).

(помощь в развитии микрокредитования в США по модели Grameen Bank). Grameen Distribution (снабжение сельских сообществ товарами первой необходимости).

(снабжение сельских сообществ товарами первой необходимости). Grameen Byabosa Bikash (консультационная помощь деревенским предпринимателям, взявшим микрокредит).

(консультационная помощь деревенским предпринимателям, взявшим микрокредит). Grameen Solutions (разработка программного обеспечения).

(разработка программного обеспечения). Grameen Cybernet (информационные технологии — предоставление услуг интернета, подготовка IT-специалистов).

(информационные технологии — предоставление услуг интернета, подготовка IT-специалистов). С Grameen Bank сотрудничает ряд благотворительных фондов. Grameen Foundation ставит своей целью борьбу с бедностью во всем мире. Grameen Motsho O Pashusampad Foundation способствует развитию рыболовства и животноводства, Grameen Krishi Foundation — овощеводства.

Помощь не самым бедным. По мнению некоторых критиков, самые бедные члены общества могут быть не слишком склонными к риску, не уметь пользоваться микрокредитами, не знать о них или о том, как их получить. В результате микрофинансированием будут пользоваться в первую очередь менее бедные, а беднейшие не будут получать финансовой поддержки.

Давление и стресс. При использовании модели группового кредитования, используемой Grameen Bank, заемщики несут совместную ответственность за кредиты, взятые членами группы. Это может приводить к стрессу и беспокойству среди заемщиков, особенно среди тех, кому трудно выплачивать кредиты. Известны случаи самоубийств по причине невозможности вернуть микрокредит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1985 год. «Банку для бедных» — два года, но его руководитель уже отмечен наградой Центробанка Бангладеш

Фото: Shahidul Alam / Drik / Getty Images 1985 год. «Банку для бедных» — два года, но его руководитель уже отмечен наградой Центробанка Бангладеш

Фото: Shahidul Alam / Drik / Getty Images

Коммерциализация микрофинансирования. Вопреки первоначальным идеям Мухаммада Юнуса, некоторые МФО нацелены на получение максимальной прибыли. В результате микрокредит превращается в обычную финансовую услугу, вместо того чтобы стать инструментом социальных изменений. Сам Мухаммад Юнус неоднократно выступал против извращения идеи микрофинансирования, против беспринципных структур, которые прикрываются словами «микрокредит» и МФО, являясь при этом обычными ростовщиками, нацеленными на получение максимальной прибыли.

Невозможность перейти от микро- к макро-. Хотя микрофинансирование приносило успех в небольших масштабах, существуют серьезные сомнения по поводу того, насколько эта концепция применима в решении проблемы глобальной бедности, может ли существовать и быть жизнеспособной структура социального бизнеса, действующая в общемировых масштабах.

Перекосы в местной экономике. По мнению некоторых критиков, микрофинансирование может негативно повлиять на местные рынки — если большое число заемщиков будет использовать полученные кредиты на открытие аналогичных предприятий малого бизнеса.

Не только банк

Дальнейшим развитием идей по борьбе с бедностью стала выработанная Юнусом концепция «социального бизнеса». Эта бизнес-модель направлена не на получение максимальной прибыли, а на решение социальных проблем.

В социальном бизнесе инвесторы, вернув вложенные средства, всю дальнейшую прибыль реинвестируют в бизнес, чтобы финансировать различные социальные инициативы.

Юнус основал ряд предприятий, основанных на этой концепции, чтобы доказать, что бизнес может быть не только ответственным перед обществом, но и оказывать заметное социальное влияние.

Начиная с 1990-х были созданы многочисленные дочерние компании Grameen Bank, занимающиеся различными видами деятельности.

Если при основании банка в 1983 году государству принадлежало 60% его акций, а остальными акционерами были заемщики, то со временем доля, принадлежащая заемщикам, росла. В 2003 году государство владело всего 3% акций. К 2015 году власти довели размер своего пакета до 25%. В настоящее время доля государства в Grameen Bank — 10%.

Вслед за Бангладеш микрофинансовые организации стали появляться в других странах мира, причем не только в развивающихся. Организация Объединенных Наций объявила 2005 год Международным годом микрокредита. В этом году сумма выданных кредитов достигла $4,7 млрд.

В 2006 году Мухаммад Юнус и Grameen Bank стали лауреатами Нобелевской премии мира. А затем в судьбу «банкира бедных» опять вмешалась политика.

Борьба с премьером

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр (теперь уже бывший) Бангладеш Шейх Хасина когда-то была сторонницей Юнуса, но впоследствии превратилась в его главного врага

Фото: Peerapon Boonyakiat / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Премьер-министр (теперь уже бывший) Бангладеш Шейх Хасина когда-то была сторонницей Юнуса, но впоследствии превратилась в его главного врага

Фото: Peerapon Boonyakiat / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

С момента обретения независимости Бангладеш пережила более двух десятков военных переворотов. С 1991 года по лето 2024 года пост главы правительства Бангладеш занимали только два человека. Лидер Националистической партии Бангладеш Халида Зия (вдова президента страны Зиаура Рахмана, убитого в 1981 году) занимала пост премьер-министра в 1991–1996 годах и 2001–2006 годах. Шейх Хасина, лидер партии «Авами лиг» (дочь первого президента и премьер-министра страны Муджибура Рахмана, убитого в 1975 году), возглавляла правительство с 1996 по 2001 год и с 2009 года до момента своего бегства из страны в августе 2024 года.

Накануне намеченных на январь 2007 года парламентских выборов внутриполитическая ситуация обострилась. В ходе уличных беспорядков погибло более 40 человек, сотни человек получили ранения. В стране было введено чрезвычайное положение, запрещена деятельность политических партий, сформировано опиравшееся на армию переходное правительство. И Халида Зия, и Шейх Хасина были арестованы. Против бывших глав правительства были выдвинуты обвинения во взяточничестве и вымогательстве (против Шейх Хасины — также в убийстве, в связи с гибелью четверых участников уличных протестов).

11 февраля 2007 года в крупнейшей англоязычной газете Бангладеш Daily Star было опубликовано открытое письмо Юнуса, в котором он спрашивал мнения сограждан о том, нужно ли ему пойти в политику и сформировать собственную политическую партию. Неделю спустя Юнус объявил о создании такой партии, получившей название «Нагорик Шакти» («Гражданская власть»). Юнус заявил о том, что поддерживает переходное правительство и одобряет введение чрезвычайного положения, благодаря которому страна избежала гражданской войны.

В дипломатической телеграмме, отправленной в те дни в Госдепартамент США из посольства США в Бангладеш, и впоследствии опубликованной порталом WikiLeaks, говорилось, что Юнус осознает, что он потенциально подвергает себя серьезным нападкам со стороны «двух леди».

Новая партия мало кого заинтересовала, и профессор Юнус довольно быстро отказался от политических амбиций. Но одна из «двух леди», вероятно, решила ему это припомнить.

В 2008 году состоялись парламентские выборы, на которых убедительно победила партия «Авами лиг». В 2009 году Шейх Хасина возглавила правительство. В 2009 году из посольства США в Бангладеш в Госдепартамент была отправлена дипломатическая телеграмма (два года спустя она была опубликована на сайте WikiLeaks). В ней говорилось, что Шейх Хасина и другие, вероятно, рассматривают достижения и положение Юнуса как угрозу своей власти, а его попытку создать собственную политическую партию — как доказательство желания узурпировать власть.

В 2010 году датский журналист-расследователь Томас Хайнеман снял документальный фильм «Микродолг» («The Micro Debt»). В нем он обвинял различные микрофинансовые организации, в том числе Grameen Bank, в том, что выдаваемые ими микрокредиты не способствуют ликвидации бедности, а, наоборот, ухудшают финансовое состояние бедняков, которые не в состоянии возвращать долги из-за громадных и постоянно растущих процентов. В фильме утверждалось, что в 1990-е годы Мухаммад Юнус перевел около $100 млн, полученных в качестве грантов из Канады, Норвегии, США и Швеции, на счета дочерней компании Grameen Kalyan с целью увода средств от налогообложения. Скандальный фильм был показан по норвежскому телевидению, после чего о нем написали газеты всего мира. В Норвегии началось расследование, по итогам которого министр международного развития Норвегии Эрик Солхейм заявил, что не было найдено никаких признаков использования Grameen Bank полученных средств не по назначению. Мухаммад Юнус также категорически отвергал прозвучавшие в фильме обвинения.

Личная жизнь Мухаммада Юнуса Во время учебы в Соединенных Штатах Мухаммад Юнус познакомился со своей первой женой — дочерью выходцев из России Верой Форостенко. В 1970 году они поженились, в 1972 году вместе уехали в Бангладеш. В марте 1977 года у них родилась дочь Моника. Вскоре после ее рождения супруги расстались. Вера категорически возражала против того, чтобы растить дочь в Бангладеш. Вместе с Моникой она уехала в США, когда той было четыре месяца. В воспитании девочки большое участие принимали русские бабушка и дедушка. Моника выучила русский язык, пела в хоре в православном храме святого Владимира в Трентоне, штат Нью-Джерси. У нее обнаружился красивый голос. Моника занималась музыкой и стала профессиональной оперной певицей. С отцом она снова встретилась, когда ей было 25 лет. В 2009 году в храме святого Владимира она обвенчалась с оперным певцом Брендоном Макрейнолдсом. В открытых источниках не сообщается, есть ли у супругов дети. В 1980 году Мухаммад Юнус женился второй раз — на своей соотечественнице Афрози Бегум, которая тогда изучала физику в Манчестерском университете. Свадьбу сыграли в Дакке, на ней присутствовали члены правительства Бангладеш и крупнейшие бизнесмены. После свадьбы Афрози улетела в Великобританию, чтобы закончить учебу, а после получения диплома вернулась в Бангладеш. В 1986 году у супругов родилась дочь Дина Афроз Юнус.

Власти Бангладеш начали собственное расследование. Со временем к обвинению в адрес Юнуса, прозвучавшему в фильме, добавилось еще более 200 обвинений в нарушении трудового законодательства, а также во взяточничестве, растрате, отмывании денег, незаконном выводе капиталов за рубеж. Мухаммад Юнус утверждал, что все обвинения в его адрес политически мотивированы.

Шейх Хасина, когда-то бывшая ярой пропагандисткой идей микрофинансирования (в 1997 году она была в числе организаторов международного саммита по микрокредитам в Вашингтоне), в 2010 году стала яростно обвинять микрофинансовые учреждения. «Они ничего не делают, только высасывают деньги из людей, после того как выдали им кредиты. Уровень жизни бедных не стал лучше. Их просто используют в качестве пешек, чтобы получать больше помощи»,— заявляла она. Мухаммад Юнус превратился для нее из «банкира для бедняков» в того, кто «высасывает кровь из бедных». Юнус, в свою очередь, называл премьер-министра «диктатором».

В 2011 году Юнуса выдавили из основанного им банка. В феврале министр финансов Бангладеш Абул Маал Абдул Мухит заявил, что Юнус «слишком стар». В марте Центробанк Бангладеш снял его с поста управляющего директора Grameen Bank, объясняя это некими финансовыми нарушениями, суть которых не уточнялась, а также тем, что он был назначен на должность без согласования с ЦБ.

Отношения между финансистом и главой правительства еще сильнее испортились из-за разразившегося в 2016–2017 годах скандала в связи со строительством моста через реку Падма в Бангладеш. Всемирный банк (ВБ) отменил предоставление кредита в размере $1,2 млрд на это строительство после того, как стало известно, что канадская компания, получившая этот контракт, должна была «откатить» 12% от его суммы высокопоставленным бангладешским чиновникам, членам партии «Авами лиг». Шейх Хасина заподозрила, что Юнус повлиял на решение ВБ, он это обвинение отрицал.

В августе 2023 года более 170 видных политических и общественных деятелей, в том числе 100 нобелевских лауреатов, экс-президент США Барак Обама и бывший генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун поставили свои подписи под открытым письмом премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине, призвав прекратить «постоянное юридическое преследование» Юнуса.

В январе 2024 года Юнус был приговорен к шести месяцам тюрьмы за нарушение трудового законодательства. Он остался на свободе, внеся залог, на время рассмотрения апелляции. В следующем месяце профессор Юнус обвинил власти в рейдерском захвате восьми дочерних структур Grameen Bank.

В июле стартовал новый судебный процесс — по обвинению в растрате вместе с сообщниками 250 млн така (около $2 млн) из фонда помощи работникам Grameen Telecom и отмывании денег.

В день бегства Шейх Хасины из Бангладеш Мухаммад Юнус в интервью индийскому онлайн-изданию ThePrint заявил: «Бангладеш освобождена… Теперь мы свободная страна».

Несколько дней спустя суд снял с Мухаммада Юнуса обвинения в коррупции. Оправданы были и остальные обвиняемые по этим делам.

Планы на будущее

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По случаю присуждения Нобелевской премии мира Мухаммаду Юнусу и банку Grameen на церемонии вручения наград выступали танцоры из Бангладеш

Фото: Leonhard Foeger / Reuters По случаю присуждения Нобелевской премии мира Мухаммаду Юнусу и банку Grameen на церемонии вручения наград выступали танцоры из Бангладеш

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Менее чем через две недели после вступления в должность главы временного правительства профессор Юнус выступил на саммите «Голос Глобального Юга» (он был организован Индией и проходил в онлайн-формате). Мухаммад Юнус заявил о необходимости перестроить финансовую систему Бангладеш так, чтобы обеспечить распределение богатства между всеми людьми. «Доступ к финансам ни для кого не должен быть преградой. Финансовая система должна быть разработана так, чтобы высвободить предпринимательство и креативность. Следует поощрять создание банков, занимающихся социальным бизнесом, для решения таких проблем, как бедность и безработица… Мой жизненный опыт показывает, что наша финансовая система создана для содействия концентрации богатства. Мы должны перестроить нашу финансовую систему, чтобы гарантировать распределение богатства между всеми… Мы должны обеспечить финансовые услуги для всех людей, особенно женщин и молодежи… Наступление старости не должно означать, что вам нужно уйти на пенсию, отказаться от экономической деятельности. Творчество человека никогда не останавливается в установленную государством дату. Оно не останавливается до последнего вздоха… Мы можем работать вместе, чтобы увидеть, как сделать так, чтобы общества поддерживали творчество всех людей на протяжении всей их жизни».

Интересно будет посмотреть, как эти обещания воплотятся в жизнь.

Алексей Алексеев