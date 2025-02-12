В России упали цены на долгосрочную аренду квартир

В январе 2025 года цены на долгосрочную аренду жилья в России упали на 11% по сравнению с началом предыдущего квартала — октябрем 2024-го, подсчитали в «Авито Недвижимости». Аренда подешевела в 22 из 43 городов, участвовавших в исследовании. В 17 городах цены не изменились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию сервиса (есть у «Ъ»), сильнее всего стоимость долгосрочной аренды жилья за три месяца снизилась в Волгограде и Владимире (на 17%), Москве (16%), Казани (13%) и Новосибирске (12%). В Санкт-Петербурге цены опустились на 9%. Самые низкие цены на аренду в январе были в Брянске (18 тыс. руб. в месяц), Кирове (20 тыс. руб.), Ульяновске (22 тыс. руб.), Ярославле, Иванове и Саратове (по 23 тыс. руб.), Смоленске и Воронеже (по 24 тыс. руб.). Самые высокие цены — в Москве (70 тыс. руб.), Хабаровске (45 тыс. руб.), Сочи (40 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (39 тыс. руб.).

В годовом выражении спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 13%. Положительная динамика отмечена в 39 городах, самый большой рост — во Владивостоке (на 46%), Томске (36%), Барнауле (33%). В Москве и Санкт-Петербурге долгосрочной арендой интересовались на 2% чаще, чем в прошлом году.

«В среднем поиск жилья для долгосрочной аренды занимает две-три недели: за это время арендаторы выделяют для себя около 15 вариантов и посещают пять квартир лично»,— уточнил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

О снижении цен на аренду в Москве — в материале «Ъ FM» «Собственники перешли в аренду».