Reuters: поставки газа по «Турецкому потоку» достигли исторического максимума

Поставки «Газпрома» по газопроводу «Турецкий поток» превысили 50 млн куб. м. в сутки, сообщает Reuters. По расчетам агентства, которые основаны на среднесуточных данных экспорта, это исторический максимум.

В январе 2025 года транзит газа в суточном исчислении вырос на 26,8% — с 39,9 млн куб. м в сутки до 50,6 млн. куб. м — по сравнению с январем 2024-го, пишет Reuters со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем. По сравнению с предыдущим месяцем объем поставок вырос на 2% — с 49,6 млн куб. м в сутки. Всего экспорт «Газпрома» в Европу по «Турецкому потоку» в январе 2025-го, по предварительным расчетам, составил около 1,57 млрд куб. м. против 1,24 млрд куб. м в 2024-м, пишет агентство.

Объем поставок достиг рекорда на фоне прекращения транзита сырья через Украину и прекращения поставок газа по «Северным потокам» после диверсии на газопроводах. У России остался единственный маршрут поставок в Европу. Газопровод через Турцию достигает мощности 15,75 млрд. куб. м в год, сообщает Reuters.

Ранее компания Ozbor Enterprises забронировала мощности «Турецкого потока» в объеме 3,1 млн куб. м в сутки. Как писал «Ъ», мощности забронированы под экспорт в Приднестровье, в котором наступил энергетический кризис из-за отсутствия поставок газа. Транзит сырья в непризнанную республику может начаться уже с 1 февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «Газ приднестроился к трубе».