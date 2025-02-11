Фицо заявил о праве Словакии перекрыть транзит газа на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у страны есть моральное право прекратить транзит газа через свою территорию на Украину. По его словам, Братислава не имеет никакого отношения к поставкам по трубопроводу Вояны—Ужгород, поскольку это бизнес иностранных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

«Газ уже несколько дней идет через Вояны на Украину. Газ, без которого Украина замерзнет. Словакия к этому не имеет никакого отношения. Поставщики — иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассматривать вариант прекращения поставок иностранного газа на Украину»,— сказал Роберт Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам премьера Словакии, транзит топлива оказывает еще большее давление на стоимость газа, которая «и так находится на рекордном уровне» в €60 за 1 МВт•ч. Он добавил, что правительство страны продолжает решать проблему с прекращением транзита российского газа через Украину в Словакию.

Российский «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину 1 января в связи с истечением срока контракта с «Нафтогазом». 6 февраля Словакия начала получать газ из России по трубопроводу «Турецкий поток». В тот же день по словацкому газопроводу Вояны—Ужгород начались поставки на Украину.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Турецкий" потек в Словакию».