Нетаньяху пригрозил возобновить бои в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны возобновит «интенсивные бои» в секторе Газа, если палестинское движение «Хамас» не освободит заложников в установленный срок. Накануне «Хамас» обвинил Израиль в нарушении сделки о прекращении огня и отложил передачу заложников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Если "Хамас" не вернет наших заложников к полудню субботы, режим прекращения огня закончится и ЦАХАЛ вернется к интенсивным боям до тех пор, пока "Хамас" не будет окончательно разгромлен»,— сказал Биньямин Нетаньяху в видеообращении (цитата по The Times of Israel).

Режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом» вступил в силу 19 января. 8 февраля движение освободило пятую группу заложников из трех человек, Израиль, в свою очередь, выпустил на свободу 183 палестинских заключенных. Через два дня «Хамас» обвинил ЦАХАЛ в обстреле беженцев на севере сектора Газа и препятствовании ввозу гуманитарной помощи.

Движение отменило запланированное на 15 февраля освобождение пленных. Минобороны Израиля после приостановки обмена привело армию в боевую готовность. По словам Биньямина Нетаньяху, войска концентрируют силы вблизи сектора Газа.

В плену «Хамаса» остаются 76 человек, в том числе гражданин России Александр Труфанов. Некоторые пленные погибли. В рамках первого этапа сделки с Израилем движение должно выпустить из плена 33 человека, 16 из них уже освобождены.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».