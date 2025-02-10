ЦАХАЛ приведен в боеготовность из-за отказа «Хамаса» отпустить заложников

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии находиться в полной боеготовности в связи с заявлением палестинского движения «Хамас» о приостановке выдачи Израилю заложников. Глава израильского оборонного ведомства назвал решение группировки полным нарушением соглашений о прекращении огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

Министр заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к любому развитию событий. «Мы не допустим возврата к реалиям 7 октября»,— сказал господин Кац.

Ранее представитель вооруженного крыла «Хамаса» заявил, что группировка отложит запланированную на 15 февраля передачу израильских заложников. Причиной этого было названо несоблюдение Израилем условий перемирия.

Как сообщил «12-й канал» Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху начал заседание с руководителями сил безопасности.

Соглашение о прекращении огня было подписано Израилем и «Хамасом» 17 января при содействии США и Катара и вступило в силу 19 января. Предполагается, что в ходе перемирия стороны произведут обмен пленными: «Хамас» передаст израильской стороне захваченных заложников, Израиль — палестинских заключенных.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Хамас" будет обращаться с заложниками по-новому».