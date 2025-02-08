«Хамас» передал трех израильских заложников Красному Кресту

Палестинское движение «Хамас» передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех заложников, которых удерживали в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На родину возвращаются 52-летний Эли Шараби и 56-летний Охад Бен-Ами, похищенные из своих домов во время атаки «Хамаса» 7 октября 2023 года, а также 34-летний Ор Леви, которого взяли в заложники после музыкального фестиваля в тот же день.

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Как уточняет AP, это уже пятый обмен заложниками с момента вступления в силу режима прекращения огня 19 января. За это время были освобождены 18 заложников и более 550 палестинских заключенных. В рамках сегодняшнего обмена Израиль должен освободить 183 палестинских заключенных, в том числе 18 осужденных на пожизненный срок.

В 12:40 мск пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Красный Крест передал заложников израильской армии. Их перевозят в Израиль, где освобожденные заложники пройдут первоначальное медицинское обследование.

Первый этап прекращения огня, согласованный «Хамасом» и Израилем, должен продлиться 42 дня. В рамках него палестинское движение обязалось освободить 33 заложника в обмен на почти 1900 заключенных. На втором этапе должны отпустить оставшихся заложников и начать обсуждение окончательного прекращения войны. Третий этап предполагает обмен телами погибших. Портал Axios писал, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху готов прекратить войну в секторе Газа, если лидеры «Хамаса» откажутся от власти и «отправятся в изгнание» в третьи страны.

О развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «Египет требует другого исхода».