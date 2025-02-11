Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище

Народного артиста Советского Союза Олега Стриженова похоронят 12 февраля на Троекуровском кладбище, сообщила его невестка Екатерина Стриженова. Олег Стриженов умер 9 февраля в возрасте 95 лет, причины смерти не назывались.

Актер Олег Стриженов

Актер Олег Стриженов

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Актер Олег Стриженов

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище»,— написала Екатерина Стриженова в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отпевание и прощание начнутся в 12:30 12 февраля в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Олег Стриженов дебютировал в кино в 1955 году, исполнив роль в фильме «Овод» Александра Файнциммера. Среди других его работ — роли в фильмах «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». Олег Стриженов также работал в МХТ имени Горького, участвовал в записях радиоспектаклей для Всесоюзного радио СССР.

Подробнее о карьере Олега Стриженова — в материале «Ъ» «Аристократ советского экрана».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...