Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище

Народного артиста Советского Союза Олега Стриженова похоронят 12 февраля на Троекуровском кладбище, сообщила его невестка Екатерина Стриженова. Олег Стриженов умер 9 февраля в возрасте 95 лет, причины смерти не назывались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Олег Стриженов

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Актер Олег Стриженов

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище»,— написала Екатерина Стриженова в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отпевание и прощание начнутся в 12:30 12 февраля в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Олег Стриженов дебютировал в кино в 1955 году, исполнив роль в фильме «Овод» Александра Файнциммера. Среди других его работ — роли в фильмах «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». Олег Стриженов также работал в МХТ имени Горького, участвовал в записях радиоспектаклей для Всесоюзного радио СССР.

Подробнее о карьере Олега Стриженова — в материале «Ъ» «Аристократ советского экрана».