Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Об этом «РИА Новости» сообщила помощница артиста. Ему было 95 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Стриженов в 2000-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Олег Стриженов в 2000-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

О госпитализации актера рассказала вчера его жена, Лионелла Стриженова. Она говорила, что ее муж чувствует себя нормально, а госпитализацию назвала плановой. «Никаких страшных диагнозов нет»,— сказала она ТАСС.

Господин Стриженов родился в Благовещенске в 1929 году. В кино он дебютировал в 1951 году. В 1955-м исполнил главную роль в фильме «Овод» Александра Файнциммера. Среди его работ — роли в фильмах «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». В общей сложности фильмография артиста насчитывает более 30 проектов. В 2004 году он сыграл в сериале «Пять звезд», который был снят на Украине. Это была его последняя киноработа.