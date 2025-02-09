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Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Об этом «РИА Новости» сообщила помощница артиста. Ему было 95 лет.

Олег Стриженов в 2000-е

Олег Стриженов в 2000-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Олег Стриженов в 2000-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

О госпитализации актера рассказала вчера его жена, Лионелла Стриженова. Она говорила, что ее муж чувствует себя нормально, а госпитализацию назвала плановой. «Никаких страшных диагнозов нет»,— сказала она ТАСС.

Господин Стриженов родился в Благовещенске в 1929 году. В кино он дебютировал в 1951 году. В 1955-м исполнил главную роль в фильме «Овод» Александра Файнциммера. Среди его работ — роли в фильмах «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». В общей сложности фильмография артиста насчитывает более 30 проектов. В 2004 году он сыграл в сериале «Пять звезд», который был снят на Украине. Это была его последняя киноработа.

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