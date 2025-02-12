В Москве простились с народным артистом СССР Олегом Стриженовым, умершим 9 февраля на 96-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Корреспондент Msk1.ru передает, что проститься с артистом в храм Святителя Николая на Трех Горах пришли коллеги и друзья, в их числе Лариса Гузеева, Елена Малышева, Лариса Лужина, Леонид Якубович и другие. «Он был такой достаточно замкнутый человек, очень правдивый, честный, говорил всю правду в глаза, никого не боялся»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Лужина.

Сын Олега Стриженова — Александр — рассказал Msk1.ru, что перед смертью артист попросил свою помощницу открыть входную дверь. «Открой входную дверь, мама придет»,— процитировал Александр Стриженов отца. «Ну вот, пришла мама и забрала»,— добавил он. Супруга Олега Стриженова — заслуженная артистка РСФСР Любовь Стриженова — умерла в июле 2024 года в возрасте 83 лет.

Олег Стриженов в 1949 году окончил художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища, в 1953-м — актерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина. Популярность актеру принесли первые главные роли — Артур Бертон в драме «Овод» по одноименному роману (1955) и Хосе Фернандес в фильме «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона (1955). Среди других киноработ — роли в фильмах «Сорок первый» (1956), «Хождение за три моря» (1958), «Его звали Роберт» (1967), «Неподсуден» (1969), «Звезда пленительного счастья» (1975). Всего Олег Стриженов снялся более чем в 30 фильмах.

О карьере артиста — в материале «Ъ» «Аристократ советского экрана».

Полина Мотызлевская