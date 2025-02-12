Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве простились с народным артистом СССР Олегом Стриженовым

В Москве простились с народным артистом СССР Олегом Стриженовым, умершим 9 февраля на 96-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Предыдущая фотография
Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая, актриса Лариса Гузеева

Телеведущая, актриса Лариса Гузеева

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущий Леонид Якубович (в центре)

Телеведущий Леонид Якубович (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер, продюсер Александр Олейников

Режиссер, продюсер Александр Олейников

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов и телеведущая Екатерина Стриженова

Режиссер Александр Стриженов и телеведущая Екатерина Стриженова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с Олегом Стриженовым прошло в храме Святителя Николая на Трех горах

Прощание с Олегом Стриженовым прошло в храме Святителя Николая на Трех горах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Елена Малышева

Телеведущая Елена Малышева

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Телеведущая Екатерина Стриженова

Телеведущая Екатерина Стриженова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Следующая фотография
1 / 11

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая, актриса Лариса Гузеева

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущий Леонид Якубович (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер, продюсер Александр Олейников

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов и телеведущая Екатерина Стриженова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прощание с Олегом Стриженовым прошло в храме Святителя Николая на Трех горах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Елена Малышева

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Телеведущая Екатерина Стриженова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Корреспондент Msk1.ru передает, что проститься с артистом в храм Святителя Николая на Трех Горах пришли коллеги и друзья, в их числе Лариса Гузеева, Елена Малышева, Лариса Лужина, Леонид Якубович и другие. «Он был такой достаточно замкнутый человек, очень правдивый, честный, говорил всю правду в глаза, никого не боялся»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Лужина.

Сын Олега Стриженова — Александр — рассказал Msk1.ru, что перед смертью артист попросил свою помощницу открыть входную дверь. «Открой входную дверь, мама придет»,— процитировал Александр Стриженов отца. «Ну вот, пришла мама и забрала»,— добавил он. Супруга Олега Стриженова — заслуженная артистка РСФСР Любовь Стриженова — умерла в июле 2024 года в возрасте 83 лет.

Чем известен Олег Стриженов

Читать далее

Олег Стриженов в 1949 году окончил художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища, в 1953-м — актерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина. Популярность актеру принесли первые главные роли — Артур Бертон в драме «Овод» по одноименному роману (1955) и Хосе Фернандес в фильме «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона (1955). Среди других киноработ — роли в фильмах «Сорок первый» (1956), «Хождение за три моря» (1958), «Его звали Роберт» (1967), «Неподсуден» (1969), «Звезда пленительного счастья» (1975). Всего Олег Стриженов снялся более чем в 30 фильмах.

О карьере артиста — в материале «Ъ» «Аристократ советского экрана».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...