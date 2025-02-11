«Валентин» играет на чувствах

Россияне готовы потратить в среднем чуть больше 5 тыс. руб. на подарки ко Дню всех влюбленных. В Москве порадовать девушку будет немного дороже — около 6 тыс. руб. Как отмечают аналитики Superjob, мужчины оказываются более щедрыми. Спрос на атрибутику вокруг 14 февраля может подскакивать в 15 раз, отмечают в «Яндекс Маркете». По результатам опроса X5 Group, одаривать любимых собираются больше половины респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, эксперты и ритейлеры отмечают, что ажиотажа вокруг праздника в этом году практически нет. Поэтому на сверхвыручку рассчитывать не приходится, признает основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин: «Спрос немножко просел. Достаточно очевидные категории, которые покупают, это кондитерские изделия, сюрприз-боксы, футболки, в том числе парные, хотя они, казалось бы, застряли где-то в начале 2010 года. Что очень удивительно, большой рост показывает категория товаров для взрослых. Какой-то тренд в этом плане намечается. Например, на этой неделе нишевый маркетплейс цветов, который ориентируется на подарки для пар, сказал, что будет продавать категорию товаров для взрослых.

Парфюмерные наборы показывают рост. Правда, в цене они тоже выросли, все эти товары сейчас подлежат маркировке. Селлеры продавали эти товары дешево, поскольку была контрафактная парфюмерия, спрос на нее упал, потому что теперь ей невозможно торговать. Спрос снизился в преддверии 14 февраля, непонятно, что будет на 8 марта. Сегодня, наверное, должен наблюдаться предельный пик, когда клиенты могут заказать что-то оперативно, чтобы им это доставили до 14 числа, но как такового пика нет.

Тот же Ozon на фоне гендерных праздников запускал большие распродажи. Они вкладывались в рекламу, в том числе на телевидении, в билборды, но это как-то не привело потребителей на площадку».

Согласно опросу X5 Group, каждый пятый респондент на праздник собирается заказывать еду на дом. Поход в ресторан планирует каждый десятый. Игроки рынка отмечают, что больше половины мест в столичных заведениях уже занято. Ужин с бокалом вина в День влюбленных может обойтись в 10 тыс. руб., рассказала бренд-менеджер «Ресторанов Раппопорта» Яна Рюрикова: «Практически 80% мест забронировано. Поскольку 14 февраля выпадает на рабочий день и это не официальный праздник, наибольшее количество броней мы видим, конечно, на семь часов вечера.

У нас есть тематическое меню. Ресторан "Восход" дарит десерт "Два лебедя", который олицетворяет вечную любовь и преданность. Будет играть кавер-группа. Ресторан "Воронеж" приготовил десерт в виде двух половинок одного сердца. Дополнительное романтическое настроение влюбленным будет создавать пианист. В ресторанах "Китайская грамота" на Сретенке и в Барвихе влюбленных будут угощать специальными коктейлями, кстати, для разработки которых был привлечен искусственный интеллект».

По разным оценкам, в среднем больше половины респондентов опросов собираются провести 14 февраля в одиночестве. На «Авито» тем временем появляются объявления «парень на час». Мужчины предлагают свою компанию, чтобы «сходить, куда давно хотелось, и позлить подруг». Ценник на такие услуги выставляют разный: 500-1,5 тыс. руб. Впрочем, и такие индивидуальные предприниматели не наблюдают спроса, выяснил “Ъ FM”, позвонив по объявлению под видом клиента: «До 18:00 могу с вами время провести, потом, к сожалению, уже занят. В течение дня время пока свободно. Сейчас перед вами как раз позвонили, хотят вечернее время занять.

Все будет больше по вашим запросам. Возможно, вы куда-то давно хотели сходить, где-то посидеть. Программы прописанной нет. Если мы с вами где-то сидим в кафе или ресторане — это ваши дополнительные расходы будут, а у меня просто почасовая оплата. Я с вами как собеседник, компаньон. За подарок нужно будет тогда заранее сделать предоплату, чтобы я мог вам что-то подарить. Это, скажем так, ни к чему не обязывает. Приятное общение, которое доставит удовольствие людям».

В прошлом году выручка ритейлеров в День влюбленных, по оценкам «Сбериндекса», стала рекордной, россияне потратили на подарки больше 33,3 млрд руб. В люксовом сегменте, как отмечают в консьерж-сервисе банка «Русский стандарт», самые популярные презенты для второй половины — сертификат в столичный гастротеатр или ВИП-просмотр в приватном в кинотеатре, цены стартуют от 70 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская