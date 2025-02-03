Влюбленные экономят на подарках

Парные образы и парфюмы в миниатюре: в этом году День всех влюбленных может оказаться провальным для бизнеса. Этого не исключают опрошенные “Ъ FM” участники рынка. А все потому, что зуммеры — основная аудитория праздника — объявили вызов банковским картам. В TikTok набирает популярность тренд No Buy 2025. Суть проста — год без ненужных покупок. Так что в этот раз капсульных коллекций стало заметно меньше, и вместо ярких тканей дизайнеры сделали ставку на практичность, экспериментируя, например, с фурнитурой в виде сердец. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

День всех влюбленных в этом году как-то запаздывает. Нет пока ни соцопросов, ни прогнозов по выручке ритейла. Сдержанно ведут себя и маркетплейсы, которые скорее отрабатывают Китайский новый год и «киберпонедельник». Но идеи подарков «для нее» и «для него» появились у многих интернет-площадок. А фэшн-ритейлеры уже презентуют капсульные коллекции, говорит креативный директор бренда BLCV Илья Булычев: «Мы делаем коллаборацию с Lamoda, которая звучит как "Ты и Ян" с идеей парных образов со специальными лимитированными вещами в рамках этой коллаборации. Бренды делают любые активности, но ключевое — это борьба за внимание аудитории. Есть вариант коллаборации, есть вариант просто каких-то дропов, и это является как раз классным прецедентом, чтобы на бренд обратили внимание».

Самым прибыльным для ритейла было, пожалуй, 14 февраля 2023 года. Тогда, как подсчитали аналитики «Сбериндекса», россияне потратили на подарки рекордные 33,6 млрд руб. Больше половины заработали якобы ювелиры. Украшения ко Дню влюбленных теперь все чаще дарят не только женщинам, но и мужчинам, замечает владелец ювелирного бренда Letters and Stones Наталья Архангельская: «Подготовка ко Дню святого Валентина в полном разгаре. Я ожидала, что будет спокойный январь, мы можем похвастаться очень хорошей выручкой, и это во многом связано с 14 февраля, потому что сейчас прозорливые девушки уже заказывают молодым людям кольца, потому что они делаются под размер.

Сейчас есть несколько заказов, которые мы должны закончить специально к 14 февраля. Что касается подарков мужчинам, это, например, броши в форме огурчика, оливки, креветки, клавиши. Это очень современные, свежие вещи с молодой энергией, которые подойдут и на лацкан пиджака, и на бомбер, и на деним. Средний чек, если суммировать все украшения, в районе 200 тыс. руб».

Большинство россиян еще не отошли от новогодних трат. А прошлые соцопросы показывают негативную динамику. 60% респондентов, как выяснили аналитики Почта-банка, вообще не планируют отмечать 14 февраля, а тем более тратиться. Ближе и понятнее День семьи, любви и верности 8 июля.

И бизнес услышал этот посыл, подчеркивает директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Используется этот праздник, чтобы оживить объем продаж. Он показал свою полную несостоятельность, поэтому в этом году решили как-то мягко обойти этот повод. Готовимся к 23 февраля, 8 марта, для нас сейчас это более значимо. Сразу виден достаточно резкий взлет продаж, приуроченный к определенной коллекции аксессуаров, которая продвигается сразу всем набором рекламных кампаний, да, это дает свой результат».

Но 23 февраля и 8 марта — все же гендерные праздники, пусть и локальные. А день влюбленных — парное событие, окутанное романтикой. Чтобы не было бесполезных трат, парфюмеры придумали сеты в миниатюре, делится сооснователь компании «Библиотека ароматов» Александр Лушин: «Действительно, в TikTok есть тренд No Buy. В этом году они поставили себе цель — ничего нового не покупать. Вообще, это замечательно — понизить степень консюмеризма. При этом мы понимаем, что другая часть аудитории хочет чего-то нового, себя радовать, но сейчас действительно люди экономят, перешли с больших флаконов по 30 мл на наборы маленьких флакончиков. На этом сейчас и делаем акцент. Видно, пошла волна тех, кто заранее заботится о своих близких, кому они хотят признаться в любви. 14 февраля мы продаем много небольших форматов, но при этом рентабельность остается хорошей».

Не отстают и рестораторы, что уже открыли бронь на 14 февраля. А чтобы каждая пара смогла поужинать, для резерва доступны два времени — в 18:00 и 21:00. В премиальных московских заведениях цена праздничного сет-меню составляет 10-15 тыс. руб. с человека без алкоголя, но с развлекательной программой.

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Аэлита Курмукова