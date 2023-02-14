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Коммерсантъ FM
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«Есть о чем подумать на досуге»

Дмитрий Дризе — о праздновании Дня святого Валентина в России

В тренде — тюльпаны, ранункулюсы, мимозы и нарциссы: 14 февраля мир отмечает День святого Валентина. В России традиционно вырос спрос на цветы, а также на вакансии в профильных бизнесах. Одновременно с этим данные опросов фиксируют, что желающие познакомиться стали чаще обращать внимание на проблемы политики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в этом положительную тенденцию.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

День святого Валентина или в русской транскрипции День всех влюбленных — праздник в Российской Федерации неофициальный, но отмечаемый. Он, конечно же, не наш, но все-таки не враждебный, пока что. Даже при всех возможностях силовых, проверяющих и контролирующих структур запретить любовь, тем более отменить вовсе, невозможно, как ни старайся. Хотя попытки такие в истории человечества были, но, как видно, ни к чему не привели. Это была лирическая преамбула — праздник все-таки.

Однако впору переходить к конкретике, собственно, чем интересен нынешний День святого Валентина в условиях специальной военной операции. Банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах» задали россиянам традиционный вопрос: сколько они готовы потратить на подарки в День всех влюбленных? 34% опрошенных хотели бы уложиться в 3 тыс. руб., 29% — в 1 тыс. руб., 13% предпочли бы денег вообще не тратить. 3-10 тыс. руб. готовы потратить 15% респондентов, и лишь 5% рассматривают возможность раскошелиться на 10 тыс. руб. и более.

Что вошло в топ популярных заказов к празднику всех влюбленных

Что вошло в топ популярных заказов к празднику всех влюбленных

От материального к духовному: согласно данным опроса сервиса знакомств Mamba, свыше 40% россиян обращают внимание на политические взгляды потенциального партнера. Причем для женщин этот вопрос стоит острее, чем для мужчин: более трети из них отметили, что интересуются политическими взглядами при знакомстве. Еще 15% подчеркнули, что этот аспект для них крайне важен.

С одной стороны, ну что здесь такого? Должно же быть совпадение взглядов, гармония. Иначе какая тогда любовь? Но, с другой, это подается как тенденция, что, мол, раньше с этим мирились, подумаешь, другое мнение у человека, а теперь это выходит важный вопрос. Пусть и не для всех.

При этом заметно, что политические взгляды как таковые у наших граждан существуют, и ими даже интересуются при знакомстве. Это, по большому счету, очень даже неплохо. Значит, общество как минимум не находится в состоянии безразличия, в нем существуют разные мнения, которые могут сблизить или отдалить потенциальных влюбленных.

Сколько планируют заработать рестораны 14 февраля

Сколько планируют заработать рестораны 14 февраля

Видится, что все намного сложнее, чем выделить из бюджета 3 тыс. руб. или того меньше, дабы сэкономить на подарках. Хотя, наверное, можно предположить, что кому-то очень бы хотелось, чтобы все ограничивалось исключительно бытовым уровнем, чтобы поменьше концентрироваться на неправильных темах или того хуже — пытаться самостоятельно оценивать те или иные события.

Вот вам и День святого Валентина. Есть, так сказать, о чем на досуге подумать.

Теперь что касается того, наш это праздник или нет. Здесь возникает очередная проблема — никак не получается найти ему четкую альтернативу, чтобы соответствовала традиционным ценностям. Всероссийский день семьи любви и верности звучит, конечно, убедительно, но как-то не очень вдохновляет на нежные и светлые чувства. Хотя, конечно, как говорится, на вкус на цвет.

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