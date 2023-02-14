«Есть о чем подумать на досуге»

В тренде — тюльпаны, ранункулюсы, мимозы и нарциссы: 14 февраля мир отмечает День святого Валентина. В России традиционно вырос спрос на цветы, а также на вакансии в профильных бизнесах. Одновременно с этим данные опросов фиксируют, что желающие познакомиться стали чаще обращать внимание на проблемы политики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в этом положительную тенденцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

День святого Валентина или в русской транскрипции День всех влюбленных — праздник в Российской Федерации неофициальный, но отмечаемый. Он, конечно же, не наш, но все-таки не враждебный, пока что. Даже при всех возможностях силовых, проверяющих и контролирующих структур запретить любовь, тем более отменить вовсе, невозможно, как ни старайся. Хотя попытки такие в истории человечества были, но, как видно, ни к чему не привели. Это была лирическая преамбула — праздник все-таки.

Однако впору переходить к конкретике, собственно, чем интересен нынешний День святого Валентина в условиях специальной военной операции. Банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах» задали россиянам традиционный вопрос: сколько они готовы потратить на подарки в День всех влюбленных? 34% опрошенных хотели бы уложиться в 3 тыс. руб., 29% — в 1 тыс. руб., 13% предпочли бы денег вообще не тратить. 3-10 тыс. руб. готовы потратить 15% респондентов, и лишь 5% рассматривают возможность раскошелиться на 10 тыс. руб. и более.

От материального к духовному: согласно данным опроса сервиса знакомств Mamba, свыше 40% россиян обращают внимание на политические взгляды потенциального партнера. Причем для женщин этот вопрос стоит острее, чем для мужчин: более трети из них отметили, что интересуются политическими взглядами при знакомстве. Еще 15% подчеркнули, что этот аспект для них крайне важен.

С одной стороны, ну что здесь такого? Должно же быть совпадение взглядов, гармония. Иначе какая тогда любовь? Но, с другой, это подается как тенденция, что, мол, раньше с этим мирились, подумаешь, другое мнение у человека, а теперь это выходит важный вопрос. Пусть и не для всех.

При этом заметно, что политические взгляды как таковые у наших граждан существуют, и ими даже интересуются при знакомстве. Это, по большому счету, очень даже неплохо. Значит, общество как минимум не находится в состоянии безразличия, в нем существуют разные мнения, которые могут сблизить или отдалить потенциальных влюбленных.

Видится, что все намного сложнее, чем выделить из бюджета 3 тыс. руб. или того меньше, дабы сэкономить на подарках. Хотя, наверное, можно предположить, что кому-то очень бы хотелось, чтобы все ограничивалось исключительно бытовым уровнем, чтобы поменьше концентрироваться на неправильных темах или того хуже — пытаться самостоятельно оценивать те или иные события.

Вот вам и День святого Валентина. Есть, так сказать, о чем на досуге подумать.

Теперь что касается того, наш это праздник или нет. Здесь возникает очередная проблема — никак не получается найти ему четкую альтернативу, чтобы соответствовала традиционным ценностям. Всероссийский день семьи любви и верности звучит, конечно, убедительно, но как-то не очень вдохновляет на нежные и светлые чувства. Хотя, конечно, как говорится, на вкус на цвет.

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