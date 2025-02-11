Глобальное обложили пошлинами

Первый день открывшегося в Дубае Всемирного правительственного саммита был посвящен обсуждению общих вызовов, с которыми сталкивается исполнительная власть по всему миру. На дискуссии, впрочем, серьезно повлияла текущая повестка — на многих сессиях вне зависимости от заявленной темы и состава участников обсуждалась новая торговая политика США. Выступившая на саммите глава МВФ Кристалина Георгиева между тем призвала не спешить делать выводы о последствиях введения американских пошлин для мировой торговли — многое зависит от того, каким окажется ответ затронутых ограничениями стран и решатся ли они вступать в затратные торговые войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МВФ Кристалина Георгиева на форуме в Дубае указала, что кризисы последних лет научили экономики быстрее адаптироваться к меняющимся обстоятельствам

Фото: Altaf Qadri / AP Глава МВФ Кристалина Георгиева на форуме в Дубае указала, что кризисы последних лет научили экономики быстрее адаптироваться к меняющимся обстоятельствам

Фото: Altaf Qadri / AP

В Дубае стартовал Всемирный правительственный саммит (World Governments Summit), который считается аналогом Всемирного экономического форума (ВЭФ, на него, напомним, съезжаются крупные фигуры бизнеса) для представителей правительств. При столь же широкой повестке (от перспектив рынка труда и будущего государственных услуг до возможностей применения искусственного интеллекта) здесь обсуждаются конкретные решения, которые уже используются в управлении отдельными странами.

Впрочем, в первый день участники сосредоточились на обсуждении глобальных вызовов.

Общую логику дискуссиям задал министр по делам правительства ОАЭ Мохаммед Аль Гергави. В приветственной речи он напомнил, что в начале XXI века глобализация считалась фактически безальтернативной, однако из-за военных конфликтов и общего усиления противоречий между странами мировая экономика столкнулась с фрагментацией. Потеря же доверия к властям как в развитых, так и в развивающихся странах, по его словам, обернулась для многих «расцветом популизма».

Основатель и председатель ВЭФ Клаус Шваб согласился, что именно восстановление доверия станет одной из ключевых задач для правительств на горизонте ближайших лет. Диалог властей с бизнесом и гражданами, полагает глава ВЭФ, будет способствовать и более эффективному использованию возможностей, которые открывают перед правительствами технологии, в том числе искусственного интеллекта. Речь идет об использовании властями динамических массивов данных, обрабатываемых ИИ, как основы для принятия решений. Без доверия такая практика, согласились участники саммита, будет восприниматься гражданами как опасная.

Глобальность дискуссий в первый день форума несколько снизил информационный фон: накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на алюминий и сталь из всех стран «без исключений и оговорок» (указ вступит в силу 12 марта).

Свое решение он объяснил желанием сократить торговый дефицит США, стимулировать производство внутри страны и создать больше рабочих мест. Заявления о воздействии таких мер звучали вчера на многих сессиях: о формировании национальных бюджетов, об инвестировании в Южную Америку, о потенциале развивающихся экономик.

О пошлинах на форуме говорила и глава МВФ Кристалина Георгиева. Она отметила, что решения господина Трампа хотя и анонсировались еще в ходе предвыборной кампании, но фактически представляют собой уравнение со многими неизвестными. В частности, не вполне ясно, как на ограничения отреагируют затронутые ими государства, подчеркнула глава МВФ. Отметим, пока реакция стран на введение пошлин на сталь и алюминий ограничивается заявлениями о недопустимости протекционизма и неявными обещаниями развернуть встречные меры. Отметим, что, по экспертным оценкам, вступление в торговые войны обходится экономикам дорого — в том числе и поэтому часть введенных ограничений Дональд Трамп по результатам переговоров уже «заморозил».

Несмотря на неопределенность, сохраняющуюся вокруг будущего мировой торговли, Кристалина Георгиева призвала участников саммита не ждать реализации наиболее драматичных сценариев. Глава МВФ напомнила, что на фоне кризисов последних лет (пандемия COVID-19, военная операция РФ на Украине) экономики учатся быстрее адаптироваться к меняющемуся политическому ландшафту. По ее оценкам, наибольшую гибкость проявляют развитые страны, которые обеспечивают комфортную бизнес-среду, активно используют новые технологии и диверсифицируют торговлю. Правительствам развивающихся стран Кристалина Георгиева предложила работать в этих же направлениях.

Кристина Боровикова, Дубай