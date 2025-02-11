Рейс слетел с расписания

Авиакомпания Qatar Airways сокращает полетную программу в России. До конца октября 2025 года перевозчик выводит из расписания один из двух ежедневных рейсов из Москвы. На запрос “Ъ FM” о причинах внезапных изменений в расписании в пресс-службе Qatar Airways не ответили, однако на горячей линии для россиян подтвердили, что количество рейсов уменьшается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Горячая линия Qatar Airways для россиян: «На данный момент наши вечерние рейсы отменяются. У нас есть специальная политика, по которой мы можем перебронировать пассажиров, и турагентства в том числе это могут делать. Данная политика была продлена с 21 февраля по 25 октября. У нас нет какой-либо точной информации, просто пока сокращается количество именно вечерних рейсов. Все наши дневные полеты остаются в штатном режиме».

Отмененный рейс выполнялся на самолете Boeing 787-9 Dreamliner. В эксплуатации останется «обычный» широкофюзеляжный Boeing-777. Отмена рейса может быть связана с особенностями эксплуатации воздушного судна на рейсах в Россию: перечень самолетов, которые зарубежные авиаперевозчики используют на этих маршрутах, ограничен, сообщают СМИ. Отмена рейса из Москвы — это удар по продажам туров в популярные страны, отметил вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян: «Альтернативой на текущий момент являются те же ближневосточные перевозчики — арабские Emirates и Etihad. У них схожая полетная сетка.

Часть маршрутов вполне на себя способны оттянуть как китайские авиакомпании, которые как раз привлекают сейчас доступными ценами, так и турецкие, долгое время доминировавшие на рынке транзитной перевозки.

У Emirates полетная программа по деньгам, скорее всего, будет дороже. Там тоже емкостей не так много, они тоже большей частью разобраны на маршруте Москва—Дубай. Около 1,5 тыс. пассажиров это затронуло в неделю».

Для пассажиров, у кого уже куплены билеты, из-за снятия рейса увеличивается время пересадки в Дохе. Многим приходится переносить поездку на другие даты и дополнительно бронировать места проживания, рассказал директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Порядка 70% — это транзитники, то есть те, у кого были стыковочные рейсы через Доху. В первую очередь, конечно, речь идет об Азии. Мы своим туристам предлагаем перебронировать полет на более поздние даты либо на другие рейсы. В некоторых отелях тоже есть возможность изменить время заезда либо поменять локацию для проживания».

Еще утром 11 февраля перелет Москва—Доха на этот месяц предлагался по цене от 80 тыс. руб. Билеты Москва—Доха—Москва на март в эконом-классе на сайте перевозчика предлагаются уже по 250 тыс. руб., в «бизнесе» — от 800 тыс. руб.

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Юлия Савина