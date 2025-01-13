China Southern сходит с рейса

Очередной авиаперевозчик приостановил рейсы в Москву. На этот раз речь идет о китайской China Southern. Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, прямых рейсов между российской и китайской столицей в расписании авиакомпании нет с 20 января по 30 марта. Впрочем, изменения пока коснулись лишь одного направления: все еще можно купить билеты на самолеты из Москвы в Гуанчжоу и Шэньчжэнь, а также из Владивостока в Яньцзи. Однако, по данным игроков рынка, отмена даже одного из рейсов может повлиять на планы 15-17 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lindsey Wasson / Reuters Фото: Lindsey Wasson / Reuters

В Росавиации “Ъ FM” сообщили, что пока разбираются в ситуации. Тем временем эксперты полагают, что авиакомпания могла пересмотреть маршрутную сеть на фоне высокого сезона на внутреннем рынке в период китайского Нового года. Однако вице-президент АТОР Артур Мурадян в этом сомневается: «Пояснений от самого перевозчика как формальных, так и неформальных, к сожалению, получить пока не удалось. Это не очень позитивно, потому что компания оказывала не только перевозку из пункта А в пункт Б, но и была востребована по всей своей маршрутной сети у пассажиров из России. Не хотелось бы, чтобы остальные китайские перевозчики последовали этому примеру.

Я пока не могу построить предположения о том, связано ли это с безопасностью полетов или это технический вопрос, требующий каких-то регламентных работ с воздушными судами, которые летают в Россию, потому что, напомню, в Россию в основном летают суда, которые находятся в непосредственной собственности авиаперевозчиков, чтобы не возникало конфликтов с лизингодателями. А такой флот обычно ограничен. Но насколько я понимаю ситуацию, у перевозчика таких проблем не было. Можно было бы предположить, что решили не перегружать маршрутную сеть и, например, этот самолет поставить куда-то на внутреннее направление. Вроде бы звучит логично, но в масштабах авиакомпании такие решения так не принимаются.

Рейсы были востребованы. Отдавать сейчас пассажиров другим перевозчикам? Явно это не связано с коротким периодом Нового года. Ситуация будет ясна после завершения периода приостановки. А пассажирам придется покупать альтернативные билеты, когда будет осуществлен возврат, или не ждать возврата, моя рекомендация сейчас — сразу покупать».

В декабре сразу несколько международных авиакомпаний приостановили полеты в российские города. В их числе израильская El AL, казахская Qazaq Air, азербайджанская AZAL и арабская Flydubai. СМИ связывают ситуацию с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», который следовал из Баку в Грозный и разбился в Актау 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 38 человек.

Впрочем, вряд ли решение китайского перевозчика объясняется именно этим, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Могу предположить, что здесь причины чисто экономические: виду того, что мы вошли в низкий зимний сезон, когда россияне очень мало куда-то путешествуют. И, возможно, просто динамика продаж билетов не отвечает ожиданиям авиакомпании по данному маршруту. Отсюда же вытекают и возможности отправки пассажиров, которые не смогут улететь китайской авиакомпанией, альтернативными рейсами российских авиакомпаний. Да, такая возможность есть. Но я думаю, что провозных емкостей будет достаточно в сезоне, когда самолетов много, они летают полупустые, а пассажиров мало.

15-17 тыс. человек, которых это затронет,— это очень небольшие показатели с учетом того, что речь идет о дальнемагистральных перевозках, на таких маршрутах летают самолеты, которые берут по 300 пассажиров, то есть три самолета — это уже около тысячи пассажиров. Это очень незначительный пассажиропоток с учетом того, что ежемесячно наши авиакомпании перевозят миллионы пассажиров».

Сейчас по маршруту Москва—Пекин летают самолеты «Аэрофлота», China Eastern и Hainan Airlines, всего три-четыре рейса ежедневно. Туроператоры отмечают, что цены на авиабилеты в Китай с 20 января увеличиваются в среднем на 40%. Резкое подорожание отмечается в преддверии китайского Нового года, его в этом году будут отмечать 29 января.

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Ульяна Горелова