Ценам определяют допустимую высоту

Российским авиакомпаниям придется объяснить, как они устанавливают цены на билеты. Все перевозчики обязаны к сентябрю 2025-го предоставить внутренний документ, обосновывающий их тарифную политику, об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минтранс. Отсутствие такой бумаги будет считаться нарушением. По данным издания, сейчас антимонопольная служба изучает коммерческую политику 15 авиакомпаний, среди которых «Победа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», NordWind, Utair и другие. Идет дискуссия об определении экономически обоснованного тарифа, который станет ориентиром для расчета рентабельности рейса. Так ценообразование авиакомпаний станет умеренным, а контроль за ним прозрачным, пояснили в Центре стратегических разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Однако на практике внедрить единую систему цен или потолок тарифов на перелеты невозможно, пояснил “Ъ FM” председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детёнышев: «Каждое направление уникально. Например, есть маршрут Москва-Санкт-Петербург, на котором очень много рейсов и пассажиров, авиакомпании туда летают, прямо как маршрутки. И они не несут особых убытков, существует определенное ценообразование в силу высокой конкуренции. А есть рейс Москва-Магадан, на котором большая доля задержек, очень большие убытки, потому что авиакомпании постоянно отменяют полеты из-за погоды или еще по каким-то причинам, и там совершенно другое ценообразование. То есть эти убытки закладываются в тариф. Кроме того, есть направления с пиковыми нагрузками в одну или в другую сторону. То есть с северных районов все в начале лета улетают, и рейсы в одну сторону загружены, а когда осенью все одновременно возвращаются, в другую. Как вы там какую-то единую тарифную политику сделаете? И таких нюансов очень много».

Авиакомпании S7 и «Аэрофлот» сообщили, что у них не менее 60% билетов продаются ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному — только 2,5%. Кроме того, каждый из перевозчиков еще и включил в коммерческую политику льготные программы для отдельных категорий пассажиров. Но если будут установлены предельные ставки, дешевых билетов вообще не останется, уверен главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов:

«Любой потолок цен чреват, во-первых, возникновением дефицита.

Во-вторых, нужно понимать, что система ценообразования в авиаперевозках построена на перекрестном принципе: вы покупаете заранее очень дешевые билеты, но это не значит, что авиакомпания все билеты на этот рейс продаст по этой цене. Она просто разорится в этой ситуации. Те места, которые будут уходить за день до вылета, будут стоить очень дорого. Таким образом из средств тех пассажиров (как правило, бизнес-аудитории), которые могут себе позволить покупать билеты по очень высокой цене, по сути, субсидируются более дешевые тарифы. Если мы устанавливаем потолок цен на эти, скажем так, "горячие" предложения, то это приведет только к тому, что дешевые тарифы будут исчезать. Поэтому результатом этого может стать то, что пропадут и они, и дорогие билеты. Появятся некие средние, но в общем достаточно высокие тарифы».

Минтранс уже вмешался в тарифную политику авиакомпаний: с 20 января все перевозчики должны предоставлять детям до 12 лет 50-процентные скидки. В перспективе мера будет распространяться и на международные рейсы в части полета, проходящего над территорией России. Подготовить проект правительству поручил президент Владимир Путин. Это касается примерно 7 млн пассажиров из общего потока в 105 млн. Но несмотря на дисконт средняя стоимость авиабилетов все равно выросла. По данным экспертов сервиса «Народный фронт. Аналитика», с начала года билеты подорожали на 17%.

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Светлана Белова