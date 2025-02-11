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Коммерсантъ FM
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Apple выпустила экстренное обновление безопасности для iPhone и iPad

Американская корпорация Apple выпустила экстренные обновления iOS 18.3.1, iPadOS 18.3.1 и iPadOS 17.7.5 для устранения критической уязвимости нулевого дня. Благодаря ей злоумышленники могли обойти защиту паролем и получить доступ к данным на заблокированных устройствах iPhone и iPad.

Уязвимость была обнаружена в функции USB Restricted Mode, представленной в iOS 11.4.1 в 2018 году. Она позволяла злоумышленникам получить физический доступ к данным, даже если устройство было заблокировано.

Apple сообщила, что проблема была связана с ошибкой в управлении авторизацией и уже устранена. Обновление рекомендуется скачать всем пользователям устройств Apple — от iPhone XS, iPad Pro 3-го поколения и до более поздних моделей.

Ранее App Store перестал работать на устаревших версиях macOS. Также компания представила робота-лампу в стиле логотипа кинокомпании Pixar.

Евгений Федуненко

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