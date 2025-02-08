App Store перестал работать на устаревших версиях macOS

Пользователи компьютеров Mac с операционными системами (ОС) macOS Mojave (10.14) и старше столкнулись с проблемами в App Store — стало невозможно войти в цифровой магазин и скачать ранее купленные приложения. Сбой начался 24 января 2025 года после того, как Apple внесла изменения в работу сервиса.

На операционной системе Mojave магазин все еще доступен, но загружать с него программы нельзя. ОС High Sierra (10.13) страдает от сбоев интерфейса, а Sierra (10.12) — от критических ошибок. ОС Catalina (10.15) и новее работают без проблем. В Apple советуют загружать ПО из альтернативных источников, включая сайты разработчиков.

Ранее Bloomberg сообщило , что Apple разрабатывает огромный складной iPad. Также новая версия macOS Sequoia начала приводить к сбоям в работе инструментов безопасности и антивирусов.

Евгений Федуненко