Остров несвободы

Президент США Дональд Трамп решил использовать для содержания нелегальных мигрантов расположенную на Кубе военную базу Гуантанамо, печально известную из-за пыток и нарушений прав заключенных. Некоторых из них не удается депортировать на родину, у многих в принципе нет паспортов, а кто-то совершил столь тяжкие преступления, что американские власти считают необходимым содержать их под постоянным наблюдением. Правозащитники бьют тревогу: слишком мрачный сигнал посылает администрация, отправляя нелегалов в Гуантанамо, то есть фактически приравнивая их к террористам. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военная база США Гуантанамо на Кубе

Фото: Alex Brandon, File / AP Военная база США Гуантанамо на Кубе

Фото: Alex Brandon, File / AP

«Сегодня я подписываю указ, поручающий министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку миграционного центра вместимостью до 30 тыс. в заливе Гуантанамо»,— говорится в заявлении Дональда Трампа, выпущенном в среду. Президент уточнил, что там будут «содержаться самые опасные нелегальные иммигранты, угрожающие американскому народу».

Недавно утвержденный министр обороны Пит Хегсет заявил в интервью Fox News, что власти США «гуманно выселят» мигрантов-преступников из страны и будут сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения безопасности южной границы. По его словам, военная база — «идеальное место» для безопасного содержания нарушителей порядка «на время», пока идет процесс их репатриации на родину.

Гуантанамо известен как лагерь для содержания заключенных, обвиняемых в основном в терроризме. Сотрудники Гуантанамо подвергались критике за нарушения прав задержанных и, в частности, использование пыток, запрещенных Женевскими конвенциями. Лагерь расположен на американской военно-морской базе в юго-восточной части Кубы, и администрация республиканского президента Джорджа Буша-младшего (2001–2009 годы) использовала это как уловку. В Вашингтоне тогда утверждали, что заключенные не имеют права на основные конституционные гарантии, так как объект расположен за пределами США, а Женевские конвенции «неприменимы к боевикам». В 2006 году Верховный суд США постановил: аргументы властей о том, что заключенные не могут иметь прав на честный суд, не выдерживают критики и нарушают Женевские конвенции.

Для пришедшего в Белый дом в 2009 году президента Барака Обамы закрытие Гуантанамо стало одним из приоритетов. Достичь цели ему так и не удалось, однако к первому сроку Дональда Трампа (то есть к 2017 году) число заключенных там сократилось с 242 до 55.

В настоящий момент на базе, как следует из данных Минобороны США, осталось 15 заключенных.

Изначально инфраструктура Гуантанамо создавалась не для лагеря заключенных. Администрация Билла Клинтона поручила подготовить Гуантанамо в 1990-х годах для гуманитарных целей — укрытия кубинцев и других жителей региона, которые были перехвачены при бегстве из своих стран. Другие администрации также поддерживали в готовности площадки на участке недалеко от аэродрома базы. То есть мигранты не будут содержаться непосредственно в тех же помещениях, что и задержанные, обвиняемые в терроризме.

В последние недели около 40 тыс. мигрантов содержались в частных центрах под стражей и в тюрьмах по всей территории США. Добавление 30 тыс. коек, безусловно, разгрузит американскую систему исполнения наказаний и расширит возможности правительства по содержанию под стражей. Такой шаг необходим перегруженной системе в свете планов Дональда Трампа по массовой депортации нелегальных мигрантов.

Как сообщила в прошлый четверг пресс-секретарь Кэролайн Левитт, только за один день, 24 января, «администрация Трампа арестовала 538 нелегальных иммигрантов-преступников, включая подозреваемого террориста, четырех членов банды Tren de Aragua и нескольких нелегалов, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних». Таким образом, за пару недель правления Дональда Трампа были задержаны тысячи нелегалов. Некоторых из них удается депортировать. Но кого-то не хотят принимать на родине, и администрации приходится вступать в перепалку с другими правительствами. У других и вовсе нет никаких документов.

Пока неясно, какие права будут у депортированных в Гуантанамо. Между тем правозащитники уже выразили обеспокоенность решением Белого дома.

Исполнительный директор Центра конституционных прав Винсент Уоррен заявил The New York Times, что своим решением Дональд Трамп послал мрачное послание о том, что «мигранты и соискатели убежища рассматриваются как новая террористическая угроза».

Екатерина Мур