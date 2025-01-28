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Коммерсантъ FM
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Нацист собрался в террористы

ФСБ предотвратила теракт, подготовленный солдатом на объекте ПВО

Как стало известно “Ъ”, предотвращен теракт в 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая защищает небо над столичным регионом. Суд санкционировал арест солдата-контрактника, планировавшего устроить поджог на военном объекте в подмосковном Долгопрудном. Действия 20-летнего рядового Владислава Бадареева, проникшегося националистической идеологией, следствие квалифицировало как приготовление теракта, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и реабилитацию нацизма, за которые ему грозит внушительный срок. При этом проверяются связи фигуранта с украинскими спецслужбами.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, предотвратить теракт в 4-й дивизии ПВО имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Б. П. Кирпикова (входит в 1-ю армию), где рядовой Бадареев проходил службу в должности оператора, сотрудникам ФСБ удалось благодаря мониторингу соцсетей. В конце прошлого года, обсуждая в них тему СВО, 19-летний Владислав Бадареев, не стесняясь, высказывался в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (РДК — запрещенная в России террористическая организация, действующая на стороне Украины) и «Русской освободительной армии» Андрея Власова, воевавшей на стороне фашистов.

Впоследствии привлеченный к расследованию дела специалист-лингвист пришел к выводу, что в сообщениях, которыми обменивался с другими молодой человек, «содержатся признаки оправдания и пропаганды идеологии и деятельности террористической националистической организации» РДК (запрещенной на территории РФ), а также «оправдания национал-социализма (нацизма) и преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала».

По данным следствия, примерно в середине ноября 2024 года рядовой Бадареев, проживавший в Новой Москве, вступил «в сговор с неустановленными лицами». По их заданию молодой человек согласился устроить поджог в части ПВО в подмосковном Долгопрудном, где служил по контракту.

Находясь дома и непосредственно на территории части, он изготовил бутылки с зажигательной смесью, которые планировал пустить в ход в январе—феврале 2025 года, устроив поджог и взрыв. Однако теракт предотвратили сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ, которые задержали фигуранта 20 января — в день его 20-летия. Несостоявшийся диверсант, по данным “Ъ”, полностью признал свою вину.

Действия фигуранта 516-й военный следственный отдел СКР квалифицировал как приготовление к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ) и реабилитацию нацизма с использованием интернета (п. «в» ч. 2 ст. 354.1. УК РФ). По ходатайству следствия 24 января суд санкционировал арест рядового, который обжаловать решение пока не стал.

Официальное обвинение молодому человеку еще не предъявлено. По делам о терроризме следствие может сделать это в течение 45 суток после избрания меры пресечения. По совокупности вменяемых статей — даже с учетом признания вины — Владиславу Бадарееву грозит свыше десяти лет.

Впрочем, если выяснится, что он действовал по заданию спецслужб Украины, то к обвинениям в совершении преступлений террористической направленности контрактнику могут добавить госизмену (ст. 275 УК РФ), за которую предусмотрено наказание от 12 лет до пожизненного заключения. По данным “Ъ”, в связи с общественной значимостью его уголовное дело уже приняло к расследованию военное следственное управление СКР по Москве.

Мария Локотецкая

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