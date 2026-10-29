В Госдуме сообщили о выходном в понедельник после Пасхи в 2027 году из-за 1 Мая
В 2027 году у россиян будет дополнительный выходной день — понедельник, 3 мая, который следует сразу после Пасхи. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова («Единая Россия»).
«В 2027 году нас ждет редкое совпадение календаря. Праздник весны и труда, 1 мая, приходится на субботу, а 2 мая мы будем отмечать православную Пасху. Как известно, по Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным днем, то он переносится на следующий рабочий день»,— пояснила ТАСС госпожа Лантратова.
В 2026 году Пасху отмечали 12 апреля, а следующий понедельник был уже обычным рабочим днем. В этом же году, из-за совпадения с майскими праздниками, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а после — с 8 по 10 мая.