Комитет Госдумы предупредил о рисках недополучения доходов бюджета

В числе причин недополучения доходов комитет назвал возможность снижения собираемости налога на прибыль организаций. В бюджет заложен ежегодный уровень собираемости 98,6%, однако в 2025 году он составил 97,8%, по состоянию на 1 июля 2026 года — 97,3%. Если показатель останется на уровне 2025 года, федеральный бюджет может недополучить 20 млрд руб. в 2027 году, 22,2 млрд руб. в 2028-м и 24,2 млрд руб. в 2029 году, следует из приведенной в документе оценки Счетной палаты.