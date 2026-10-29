Комитет Госдумы предупредил о рисках недополучения доходов бюджета
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета на 2027–2029 годы. Однако в профильном комитете заявили о рисках недополучения доходов казны. Они связаны с неопределенностью на мировых рынках и вероятностью неполного поступления нефтегазовых доходов. Внимание на это обратил Frank Media.
В числе причин недополучения доходов комитет назвал возможность снижения собираемости налога на прибыль организаций. В бюджет заложен ежегодный уровень собираемости 98,6%, однако в 2025 году он составил 97,8%, по состоянию на 1 июля 2026 года — 97,3%. Если показатель останется на уровне 2025 года, федеральный бюджет может недополучить 20 млрд руб. в 2027 году, 22,2 млрд руб. в 2028-м и 24,2 млрд руб. в 2029 году, следует из приведенной в документе оценки Счетной палаты.
Также в комитете заявили о риске неполного поступления в бюджет нефтегазовых доходов из-за неопределенности в мировой экономике. В бюджет заложено снижение экспортной цены российской нефти с $61,2 за баррель в 2026 году до $51 в 2029 году. При этом нефтегазовые доходы должны составить 7 трлн руб. в 2027 году, 7,6 трлн руб. в 2028-м, и 7,7 трлн руб. в 2029 году.
«Несмотря на то, что расчет ожидаемых нефтегазовых доходов на 2027–2029 годы сформирован на основании прогноза значительного снижения нефтяных цен относительно текущего уровня, имеется риск неполного поступления заложенных в расчеты объемов нефтегазовых доходов с учетом непредсказуемой ситуации с развитием мировой экономики, мировой долговой нагрузки и иных внешних факторов»,— указано в отзыве.
В комитете отметили, что рост долговой нагрузки и расходов на обслуживание госдолга вместе с сохраняющимися внешними рисками для поступления доходов «повышает значение приоритизации расходов и сохранения резервов для гарантии возможности финансового обеспечения функций государства вне зависимости от внешних ограничений и колебаний цен на нефть». При этом комитет отмечает, что основные характеристики федерального бюджета «сбалансированы и реалистичны». В первом чтении документ рассмотрят сегодня.