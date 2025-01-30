ФСБ предотвратила подрыв исламистом электрички в Ставропольском крае

Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в Ставропольском крае, где член неназванной международной террористической организации (МТО) планировал подорвать электричку из Кисловодска в Минеральные воды. Преступника задержали, против него возбудили уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), говорится в сообщении ФСБ, которое поступило в «Ъ».

Ведомство рассказало, что преступник оказался гражданином одного из государств Центральной Азии. Перед проведением теракта злоумышленник провел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления взрывчатки. После совершения преступления он планировал выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ряды МТО.

Оперативники провели обыск по месту жительства задержанного в городе Ессентуки. Там они нашли и изъяли составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для сборки самодельного взрывного устройства.

28 января «Ъ» сообщал, что ФСБ предотвратила теракт на объекте ПВО. Российский военнослужащий Владислав Бадареев планировал устроить поджог на военном объекте в подмосковном Долгопрудном. По данным следствия, фигурант — сторонник националистической идеологии, следствие также проверяет его связи с украинскими спецслужбами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нацист собрался в террористы».

Никита Черненко