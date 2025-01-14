ФСБ предотвратила отравление работников предприятия ОПК по заданию Украины

ФСБ сообщила о задержании гражданина России, который, как утверждается, планировал устроить теракт на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Ярославской области. По данным спецслужбы, мужчина хотел залить в воздуховоды машин сотрудников химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей. Задержанный якобы действовал по заданию украинских спецслужб.

По версии ФСБ, россиянин взял из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, применение которых могло грозить летальным исходом. В ФСБ заявили, что деятельность мужчины координировалась с Украины через зарубежные мессенджеры, «что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи».

Возбуждено дело по ст. 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 («Теракт») УК РФ. Какие-либо подробности о задержанном не приводятся.

В ФСБ отметили, что это не первый случай применения спецслужбами Украины отравляющих веществ. В феврале 2024 года в Санкт-Петербурге задержали троих местных жителей по подозрению в связи с запрещенной в РФ террористической организацией «Русский добровольческий корпус». По версии спецслужбы, они планировали отравить гуманитарный груз, предназначенный добровольческому батальону «Эспаньола» в зоне военной операции. В том же месяце ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Были задержаны трое граждан Украины.