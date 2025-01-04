Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге, задержаны четыре подростка

ФСБ опубликовала кадры допроса задержанных за подготовку теракта подростков

Сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России, которые, как утверждается, планировали устроить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. У молодых людей нашли компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.

По данным спецслужбы, молодые люди 2007 и 2008 годов рождения разделяли идеи запрещенной на территории России террористической организации. Ее название не приводится. ФСБ также установила, что двое из задержанных причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области.

На кадрах, опубликованных ФСБ, один из задержанных рассказал, что в августе 2024 года «подписался в Telegram на неонацистские каналы», где прочитал, что «нужно совершать действия против полиции». Позднее он увидел в одном из районов города припаркованный полицейский автомобиль и вместе с другом решил его поджечь.

«Мы совершили поджог, я снимал видео поджога машины. После чего у меня появилась идея сделать и протестировать взрывчатые вещества. Я попросил своего друга мне в этом помочь»,— говорит молодой человек. Другой задержанный на видео признал, что согласился помочь «сделать таймер и взрывчатые вещества». По его словам, для теракта с использованием взрывчатых веществ он рассматривал несколько целей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...