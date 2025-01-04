ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге, задержаны четыре подростка

Сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России, которые, как утверждается, планировали устроить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. У молодых людей нашли компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.

По данным спецслужбы, молодые люди 2007 и 2008 годов рождения разделяли идеи запрещенной на территории России террористической организации. Ее название не приводится. ФСБ также установила, что двое из задержанных причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области.

На кадрах, опубликованных ФСБ, один из задержанных рассказал, что в августе 2024 года «подписался в Telegram на неонацистские каналы», где прочитал, что «нужно совершать действия против полиции». Позднее он увидел в одном из районов города припаркованный полицейский автомобиль и вместе с другом решил его поджечь.

«Мы совершили поджог, я снимал видео поджога машины. После чего у меня появилась идея сделать и протестировать взрывчатые вещества. Я попросил своего друга мне в этом помочь»,— говорит молодой человек. Другой задержанный на видео признал, что согласился помочь «сделать таймер и взрывчатые вещества». По его словам, для теракта с использованием взрывчатых веществ он рассматривал несколько целей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).