Американский мир закрыт на переучет

Министр обороны США Пит Хегсет совершает свое первое зарубежное турне, в программу которого включены визиты в Германию, Бельгию и Польшу, а также участие во встречах министров обороны НАТО и контактной группы по Украине в формате «Рамштайн». Цель поездки — переоценка стратегии мирового лидерства США в области безопасности и обороны. Новый подход предусматривает пересмотр отношений с западными союзниками, на которых Вашингтон намерен переложить бремя ответственности и оборонных расходов при сохранении ведущей роли США в мире. Украинское направление и противостояние с Россией в этой стратегии уходят на второй план, уступая место главной задаче — сдерживанию Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет (слева)

Фото: @SecDef Министр обороны США Пит Хегсет (слева)

Фото: @SecDef

Первым пунктом недельного турне нового министра обороны США по Европе стала Германия, где возглавивший Пентагон бывший американский телеведущий во вторник посетил штаб-квартиры Европейского командования США (USEUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM), а также встретился с размещенными в стране американскими военнослужащими.

Ключевым днем станет среда, 12 февраля, когда глава Минобороны США переместится в Брюссель, где ему предстоит принять участие сразу в двух мероприятиях — совещании министров обороны стран НАТО и 26-й встрече контактной группы в формате «Рамштайн» — первой после инаугурации президента Трампа.

На полях встречи «Рамштайна», которая впервые пройдет под председательством Великобритании, как ожидается, может состояться первый контакт между Вашингтоном и Киевом на министерском уровне при новой администрации США.

Последним пунктом европейского турне станет Варшава — польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уже отметил, что выбор новым главой Пентагона его страны в числе первых для посещения служит «выражением прочного партнерства Польши и США».

Впрочем, миссия Пита Хегсета обещает быть весьма непростой, учитывая, что ему предстоит выстраивать новое партнерство с ближайшими союзниками, предусматривающее пересмотр приоритетов в евроатлантическом сообществе. Как сообщил во вторник портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов, страны Европы не ждут, что по итогам встреч на этой неделе США возьмут на себя какие-либо серьезные обязательства по Украине, несмотря на участие в этих контактах Пита Хегсета и других представителей американского руководства. Напомним, что в эти дни помимо Пита Хегсета Старый Свет посетят спецспосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее Дональд Трамп призвал страны НАТО повысить их расходы на оборону до 5% от ВВП, выразив недовольство тем, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять на эти цели 2%, пока лично он не настоял на том, чтобы они вносили необходимые средства.

Эта установка президента Трампа и должна начать «смену вех», определяя задачи европейской миссии нового министра обороны США. В распространенном накануне его поездки заявлении Пентагона отмечается, что Пит Хегсет обсудит с главами минобороны стран НАТО «необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиления европейского лидерства и расширения возможностей оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики».

«Мы едем в Европу, чтобы говорить с нашими друзьями, которые были и будут нашими союзниками, но мы также должны поощрять их продолжать делать шаги вперед в рамках расходов на их индустриальную базу»,— предупредил Пит Хегсет, накануне своего турне выступив перед подчиненными в Пентагоне.

В целом заявление нового главы Минобороны содержало ряд принципиально новых установок, свидетельствующих о начавшемся пересмотре стратегии мирового лидерства США.

«Нам необходимо вести за собой мир. В этом нет сомнений. И президент Трамп ясно говорил об этом»,— заявил новый глава Пентагона, тут же, впрочем, добавив, что Соединенные Штаты не будут нести финансовую ношу мирового лидерства в одиночку.

«У нас много сил и средств. Но у нас нет неограниченных ресурсов. Поэтому часть расстановки приоритетов — это укрепление союзников и партнеров»,— предупредил Пит Хегсет.

В своих рассуждениях о новом американском лидерстве и главных вызовах для США и их союзников глава Пентагона не стал делать акцент на украинском кризисе и противостоянии с Россией, однако при этом упомянул произошедший в период правления президента Байдена уход из Афганистана как проявление слабости Америки, а также отдельно выделил как угрозу Китай.

«Мне не нужно говорить вам, что мы живем в очень опасные времена в мире, где есть державы, которые, будь их воля, с удовольствием бы возвысились и отвергли силы, возможности и убеждения Запада. И есть много людей, а именно — и я уже называл их публично — китайские коммунисты, которые благодаря своему подъему стремятся к совершенно иному взгляду на мир. Поэтому мы должны быть готовы»,— предупредил он.

«Америка находится на переднем крае этого, и наша задача, надевая форму здесь, в Министерстве обороны, обеспечить создание сдерживающего эффекта, который сохранит американское господство в мире»,— указал Пит Хегсет.

Наконец, рассуждая о необходимости повышения эффективности Пентагона, его новый глава выразил недовольство существованием значительного числа программ, «на которые тратятся большие деньги», но которые, по его словам, себя не оправдывают.

Пит Хегсет считает, что один из путей повышения боеспособности американских вооруженных сил — это рациональное расходование выделяемых им средств, поэтому начать следует с «аудита Пентагона». «Американские налогоплательщики заслуживают этого. Они должны знать, на что идут их $850 млрд, как они тратятся, тратятся ли они с умом. Руководство Пентагона несет ответственность за каждый потраченный доллар»,— резюмировал он.

Как заявил в эфире телекомпании NBC помощник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, бюджет американского оборонного ведомства превышает $800 млрд, однако неоправданные расходы не позволяют эффективно использовать эти средства. «В Министерстве обороны все стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает военнослужащим слишком мало. Будучи членом комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, я однажды держал в руках сумку с болтами, которая стоила бы $100 в хозяйственном магазине, но обошлась ВВС США в $90 тыс.»,— сообщил Майк Уолтц. «Американцы не хотят расточительства и долгов»,— добавил советник президента по национальной безопасности.

Сергей Строкань