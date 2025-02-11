Нижегородская область ожидает списания 9 млрд рублей кредитов в 2025 году

В правительстве Нижегородской области ожидают списания более 9 млрд руб. бюджетных кредитов в 2025 году. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он напомнил, что в феврале правительство РФ утвердило правила списания регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся на 1 марта 2024 года. В Нижегородской области ожидаемый объем списания в 2025-2029 годах — 46,5 млрд руб.

Регионы могут списывать средства с рядом обязательных требований. Так, не менее половины из них необходимо потратить на инфраструктурные проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Оставшуюся часть можно направить на расселение аварийного жилья, общественный транспорт, поддержку новых инвестпроектов, а также развитие опорных населенных пунктов, докапитализацию региональных фондов развития промышленности.

Егор Поляков добавил, что власти региона сейчас формируют заявку в правительство РФ, в которой обозначат, на что хотят потратить высвободившиеся средства.

При списании 9 млрд руб. бюджетного кредита долговая нагрузка Нижегородской области снизится на 2,9%.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2025 года нижегородский минфин объявил аукционы на привлечение кредитных линий с общим объемом 17 млрд руб. Госдолг региона на 1 февраля составил 161,1 млрд руб.

Галина Шамберина