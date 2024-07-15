Нижегородская область рассчитывает на списание долгов на 46,5 млрд рублей

Правительство Нижегородской области рассчитывает на списание долга по бюджетным кредитам на 46,5 млрд руб. Об этом сообщил проектный офис по стратеги развития региона со ссылкой заместителя губернатора Егора Полякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Егор Поляков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель губернатора Егор Поляков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, у правительства уже есть планы, куда направить высвободившиеся средства в случае списания долга.

Всю сумму планируется поделить на две части. Первая пойдет на строительство школ, детских садов, поликлиник, теплотрасс и систем очистки стоков. Вторую часть планируется направить на стимулирование экономики и строительство инфраструктуры для особых экономических зон.

Андрей Репин