Нижегородский минфин хочет привлечь кредитные линии на 17 млрд рублей

Минфин Нижегородской области 8 февраля 2025 года объявил 17 электронных аукционов на привлечение возобновляемой кредитной линии. Документация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Заемные средства необходимы для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств области и пополнения остатков средств в течение финансового года.

Лимит кредитной линии с плавающей процентной ставкой по всем закупкам составляет 1 млрд руб., срок привлечения — 180 дней. Максимальная стоимость контракта определена в размере почти 108,5 млн руб. (22% годовых).

Итоги аукционов подведут 18 февраля.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в январе министерство финансов погасило долг по коммерческим кредитам на 15 млрд руб. Госдолг региона на 1 февраля составил 161,1 млрд руб. Коммерческих кредитов в его структуре пока нет.

Галина Шамберина