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Коммерсантъ FM
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Минфин рассказал, сколько бюджет потратил на нацпроекты с начала года

По состоянию на 1 февраля расходы федерального бюджета России на национальные проекты составили 339 млрд руб. или 6,8% от плановых бюджетных назначений, сообщил Минфин.

Наиболее высокий уровень исполнения — у нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» (13,8%), «Кадры» (11,3%), «Эффективная транспортная система» (11,7%), «Семья» (9,3%) и «Инфраструктура для жизни» (4,2%). В числе нацпроектов, на которые средства пока не выделялись: «Туризм и гостеприимство», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

По подсчетам аналитиков Sherpa Group, на реализацию национальных проектов в 2019–2024 годах из федерального бюджета направили 15,9 трлн руб., что превысило изначально планировавшиеся на эти цели 13,2 трлн руб. Рост расходов, по мнению специалистов, может быть связан в том числе с усилением роли государства в финансировании нацпроектов во время и после пандемии коронавируса, а также с усилившейся инфляцией — с конца 2018 года цены в стране выросли уже более чем на 70%. В 2024 году на нацпроекты выделены рекордные 3,3 трлн руб.

О контроле за исполнением нацпроектов — в материале «Ъ» «Нацпроекты поставили на прогрев».

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