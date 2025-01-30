Нацпроекты вышли на рекордное исполнение

На реализацию национальных проектов в 2019–2024 годах, по расчетам аналитиков компании Sherpa Group, из федерального бюджета было направлено 15,9 трлн руб., что превысило изначально планировавшиеся на эти цели 13,2 трлн руб. Рост расходов, по их мнению, может быть связан с усилением роли государства в финансировании нацпроектов во время и после пандемии, с выбором формата госзаказа для реализации инфраструктурных проектов, а также с усилившейся инфляцией — с конца 2018 года цены выросли уже более чем на 70%.

В 2024 году на нацпроекты выделены рекордные 3,3 трлн руб. Степень исполнения этих расходов в целом по 15 нацпроектам оценивается в 99,6% — и это самый высокий показатель за шесть лет. Стопроцентного исполнения, по данным Sherpa Group, удалось достичь по четырем нацпроектам, на которые пришлось 63% вложений в 2024 году: это «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Наука и университеты» и «Международная кооперация и экспорт». Самый низкий уровень «освоения» средств — у нацпроектов «Экология» и «Беспилотные авиасистемы» — 97,4%. Это, в частности, объясняется корректировками заявленных в них планов.

На Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (приравнен по статусу к нацпроектам) в 2019–2024 годах, напротив, было потрачено меньше обещанного — 1,9 трлн руб. против запланированных осенью 2018-го 3 трлн руб. В Sherpa Group это связывают с целым рядом причин: пандемия, изменение инфраструктурных приоритетов (в 2020 году больше внимания стали уделять автодорогам, которые входили в план лишь частично, а в 2024-м были и вовсе выведены из него), перестройка логистики из-за санкций, а также несовершенство планирования.

В 2025 году Комплексный план заменяется новым нацпроектом «Эффективная транспортная система» — на этот год в бюджете на его реализацию предусмотрено 139,4 млрд руб. В целом на обновленные нацпроекты в 2025–2030 годах из бюджета планируется выделить около 40 трлн руб. Этот объем, по мнению экспертов, не кажется недостижимым — количество нацпроектов увеличивается, в них будет собираться все больше регулярных государственных расходов (например, в нацпроект «Семья» включили выплаты государства по соцобязательствам).

Евгения Крючкова