В Совете федерации поддержали индексацию военных пенсий

Комитет Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам во время заседания по социальной политике поддержал законопроект о дополнительной индексации выплат военным пенсионерам и членам их семей. Также он рекомендовал верхней палате одобрить эти поправки. Повышенные пенсии бывшие военнослужащие должны начать получать уже с 1 марта.

Законопроект внесли в Госдуму в январе 2025 года. Из пояснительной записки следует, что пенсии тем, кто проходил военную службу, и членам их семей нужно увеличить до уровня фактической инфляции, то есть, проиндексировать на 9,5%. Согласно расчетам правительства, для индексации потребуется выделить 56,6 млрд руб. из федерального бюджета.

10 февраля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил надежду на то, что депутаты примут законопроект в первом и остальных чтениях. В таком случае их передадут на рассмотрение в Совет федерации. На рассмотрении поправок в приоритетном порядке ранее настаивал и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».