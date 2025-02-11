Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Марий Эл задержан основатель EdTech-компании iSpring Юрий Усков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») сообщил о задержании основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова. В компании накануне прошли обыски. Они связаны с делом о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Forbes.

Фото: @ury.uskov

Фото: @ury.uskov

Об обысках вчера, 10 февраля, iSpring сообщила в Telegram. Суть обвинений в iSpring не раскрыли, но назвали их надуманными и связали с «активной гражданской позицией» своего основателя Юрия Ускова. Он придерживается той же версии. «Есть вероятность, что меня "закроют". Это абсолютно политическая ситуация, связанная с тем, что я против застройки рекреационной территории в нашем городе... Нам предъявляют, что мы где-то что-то нарушили при застройке нашего поселка корпоративного, думаю, это все придумано»,— сказал господин Усков в видеообращении.

По словам господина Даванкова, уголовное дело связано с покупкой компанией в 2013 году участка под строительство IT-деревни. Как уточнил собеседник Forbes в iSpring, участок был приобретен у муниципалитета на открытых торгах. Следствие считает, что покупка была совершена по заниженной цене. Утверждается, что Юрий Усков был задержан на 48 часов, в его квартире тоже прошли обыски.

Вице-спикер Госдумы направил обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

iSpring основана в 2001 году в Йошкар-Оле. По итогам 2023 года выручка основного юрлица компании, ООО «Ричмедиа», составила 2,37 млрд руб., прибыль — 791,6 млн. В 2021 году компания основала одноименный институт и вложила в него 1,3 млрд руб. Как сообщал «Ъ», к 2032 году iSpring планирует инвестировать в развитие вуза 10 млрд руб. и втрое увеличить число образовательных программ, в том числе для своих кадровых задач.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...