В Марий Эл задержан основатель EdTech-компании iSpring Юрий Усков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») сообщил о задержании основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова. В компании накануне прошли обыски. Они связаны с делом о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ury.uskov Фото: @ury.uskov

Об обысках вчера, 10 февраля, iSpring сообщила в Telegram. Суть обвинений в iSpring не раскрыли, но назвали их надуманными и связали с «активной гражданской позицией» своего основателя Юрия Ускова. Он придерживается той же версии. «Есть вероятность, что меня "закроют". Это абсолютно политическая ситуация, связанная с тем, что я против застройки рекреационной территории в нашем городе... Нам предъявляют, что мы где-то что-то нарушили при застройке нашего поселка корпоративного, думаю, это все придумано»,— сказал господин Усков в видеообращении.

По словам господина Даванкова, уголовное дело связано с покупкой компанией в 2013 году участка под строительство IT-деревни. Как уточнил собеседник Forbes в iSpring, участок был приобретен у муниципалитета на открытых торгах. Следствие считает, что покупка была совершена по заниженной цене. Утверждается, что Юрий Усков был задержан на 48 часов, в его квартире тоже прошли обыски.

Вице-спикер Госдумы направил обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

iSpring основана в 2001 году в Йошкар-Оле. По итогам 2023 года выручка основного юрлица компании, ООО «Ричмедиа», составила 2,37 млрд руб., прибыль — 791,6 млн. В 2021 году компания основала одноименный институт и вложила в него 1,3 млрд руб. Как сообщал «Ъ», к 2032 году iSpring планирует инвестировать в развитие вуза 10 млрд руб. и втрое увеличить число образовательных программ, в том числе для своих кадровых задач.