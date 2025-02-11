Чем известна компания iSpring Юрия Ускова

11 февраля по делу о мошенничестве был задержан основатель IT-компании iSpring Юрий Усков. Чем известна его компания — в справке «Ъ».

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Компания iSpring была основана Юрием Усковым в 2001 году в Йошкар-Оле как CPS Labs. Является ведущим российским разработчиком решений для корпоративного онлайн-обучения, специализируется на создании программного обеспечения, способствующего эффективному обучению и развитию персонала в различных отраслях.

Основные продукты iSpring — платформа для корпоративного онлайн-обучения iSpring Learn, а также iSpring Suite — инструмент для создания интерактивных онлайн-курсов, тестов и других образовательных материалов.

На сайте компании указано, что ее решениями пользуется более 61 тыс. клиентов в 172 странах, включая компании Unilever, Bayer, Hyundai, Сбербанк, МТС и ЛУКОЙЛ. Штат компании насчитывает около 450 сотрудников, офисы располагаются в Йошкар-Оле, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодаре, Казани и Сыктывкаре.

Программные продукты компании были отмечены международными наградами за технологическое совершенство и качество, в том числе Brandon Hall, Capterra, G2, eLearning Industry, Training Industry.

Помимо разработки программного обеспечения, iSpring участвует в образовательных инициативах: компания основала детскую компьютерную школу «Инфос», IT-лицей «Инфотех» и частный IT-вуз «Институт iSpring», в который вложила 1,3 млрд руб. Летом 2024 года стало известно, что к 2032 году iSpring планирует инвестировать в развитие вуза 10 млрд руб. и втрое увеличить число образовательных программ, в том числе для своих кадровых задач.

По итогам 2023 года выручка основного юрлица компании, ООО «Ричмедиа», составила 2,37 млрд руб., прибыль — 791,6 млн руб.

Чем известен Юрий Усков

Усков Юрий Викторович родился 18 июня 1973 года в Йошкар-Оле. В 1997 году окончил Поволжский государственный технологический университет по специальности «системный программист».

В 1997–2005 годах работал в телекоммуникационной компании «ВолгаТелеком». В 2001 году основал компанию CPS Labs, в 2007 году на ее базе создал компанию iSpring Solutions.

В 2004–2012 годах преподавал в Поволжском государственном техническом университете вводный курс по программной инженерии. В 2012 году основал «Институт программных систем» — частный образовательный проект, направленный на подготовку программистов мирового уровня.

Женат.