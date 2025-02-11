По делу о махинациях с землей задержан основатель компании iSpring Юрий Усков

В Марий Эл по делу о мошенничестве задержали основателя компании iSpring Юрия Ускова. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник. Также по уголовному делу были задержаны глава администрации Оршанского района Александр Плотников и его первый заместитель Иван Михеев.

Как рассказал «Ъ Волга-Урал» источник в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Претензии касаются приобретения права собственности на земельные участки по заниженной цене, в результате чего был причинен ущерб на сумму около 20,5 млн руб. Следствие полагает, что фигуранты действовали в группе по предварительному сговору.

Юрий Усков находится в изоляторе временного содержания.

В Telegram-канале организации iSpring сообщили, что в офисе прошли обыски.

«Мы хотим заверить, что компания iSpring всегда строила бизнес честно, в соответствии со всеми законами и на благо города, Республики Марий Эл и страны», — рассказали в Telegram-канале организации.

Сам Юрий Усков связал действия силовиков с его позицией против застройки рекреационных территорий в одном из районов Йошкар-Олы.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование на личный контроль.

Компания iSpring была основана в 2001 году в Йошкар-Оле. В 2023 году выручка основного юрлица компании, ООО «Ричмедиа», составила 2,37 млрд руб., а прибыль — 791,6 млн. В 2021 году компания основала одноименный институт, в который вложила 1,3 млрд руб.

Диана Соловьёва