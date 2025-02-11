Портфель продаж инвестиционных бриллиантов в ВТБ достиг 2,2 млрд руб.

По итогам 2024 года объем портфеля продаж инвестиционных бриллиантов в ВТБ (MOEX: VTBR) вырос на 46% и достиг 2,2 млрд руб. Количество сделок с драгоценными камнями увеличилось на 60%.

«Состоятельным клиентам мы рекомендуем формировать свой портфель на принципах диверсификации и для класса альтернативных инвестиций, куда относятся и драгоценные камни, выделять от 5% до 10%»,— заявила руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

Банк предлагает клиентам инвестиционные бриллианты с 2018 года, в том числе от компании АЛРОСА, добывающей около 90% алмазов в РФ. С 2023 года в ВТБ доступна опция обратного выкупа независимо от того, была ли реализована опция ответственного хранения. АЛРОСА в 2024 году нарастила продажи бриллиантов инвестиционного класса в три раза, до более 1 тыс. единиц. В деньгах показатель увеличился на 60%.

К бриллиантам инвестиционного класса традиционно относят бесцветные бриллианты массой от двух карат высоких характеристик цвета и качества, от D до F (от полностью до почти бесцветного), и чистоты до VVS2 (от идеально прозрачных до содержащих очень малые и трудноразличимые включения), а также бриллианты фантазийных цветов независимо от их размера.

Как АЛРОСА наращивает продажи инвестиционных бриллиантов — в материале «Камни собрали в капитал».

Отдел финансов