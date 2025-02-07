Камни собрали в капитал

Сегмент инвестиционных бриллиантов продолжает расти, несмотря на общий затяжной кризис в отрасли. Так, АЛРОСА (MOEX: ALRS) в 2024 году увеличила продажи таких камней в три раза в штуках и на 60% в деньгах. Но емкость этого рынка остается ограниченной, аналитики оценивают его в $75–100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

АЛРОСА, добывающая около 90% алмазов в РФ, в 2024 году нарастила продажи бриллиантов инвестиционного класса в три раза год к году, до более 1 тыс. единиц, рассказали “Ъ” в компании. В деньгах показатель увеличился на 60%. Объем выручки от их продажи в АЛРОСА не раскрыли.

К категории инвестиционных относятся бриллианты от 2 карат с определенными характеристиками цвета и чистоты. Их стоимость начинается от 2 млн руб. Как поясняют в АЛРОСА, этот рынок начал развиваться в РФ в 2022 году, когда на фоне санкций и сокращения возможностей для сохранения ликвидности капиталов частные инвесторы получили возможность покупать инвестиционные бриллианты без уплаты НДС и по ценам международного рынка. При этом цены на такие бриллианты растут, говорят в АЛРОСА.

В ВТБ Private Banking говорят, что число сделок по продаже бриллиантов в 2024 году выросло на 60% год к году. В этом году банк ожидает дальнейшего роста интереса к бриллиантам как защитному инструменту, говорит вице-президент, руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking Юлия Безменова. В Альфа-банке отмечают, что состоятельные инвесторы по всему миру, как правило, инвестируют около 5% портфеля в коллекционные объекты, или примерно $300 млрд в год. Вес инвестиционных камней в таком портфеле разнится по странам, но в целом составляет около 1%, или $1,5–2 млрд, уточняет представитель банка.

По словам директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, в последние годы спрос на инвестиционные бриллианты растет быстрее, чем весь сегмент «эмоциональных инвестиций»,— на 5–7% в год. В ближайшие годы, по его прогнозам, продажи инвестиционных бриллиантов будут увеличиваться на 5–10% в год. Помимо привлекающей многих инвесторов ограниченности предложения камни позволяют диверсифицировать риски в период макроэкономической нестабильности и волатильности многих активов на фондовом и финансовом рынках, отмечает эксперт.

Рынок камней инвестиционного качества в России на текущий момент — около 5% от мирового, оценивает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. То есть около $75–100 млн. «Оценка учитывает культурные традиции, которые имеют чрезвычайно высокое значение именно в этой категории инвестиций. А в России традиция хранить сбережения в "реальных" активах выше, чем в других странах»,— поясняет он. Вторым важным фактором для рынка господин Красноженов называет наличие надежного источника камней — госкомпании, добывающей алмазы, которая контролирует около 30% мировой добычи и обладает развитой инфраструктурой для инвесторов.

Впрочем, направление инвестиционных бриллиантов является слишком узким, чтобы перекрыть затяжной кризис в алмазно-бриллиантовой отрасли в целом, констатирует аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев. В январе, по данным отраслевых агентств Paul Zimnisky и IDEX Online, которые приводит БКС, средние цены на алмазы и бриллианты снизились на 1,7% и 1,3% год к году. С начала 2024 года котировки сократились на 17% и 13% соответственно. Владеющая De Beers Anglo American в отчетности за 2024 год понизила прогноз добычи алмазов на 2026 год до 26–29 млн карат против прежней оценки 32–35 млн карат. В 2024 году добыча De Beers снизилась на 22%, до 24,7 млн карат, АЛРОСА — на 4,6%, до 33 млн карат.

Полина Трифонова