Акциз непростого устройства

Верховный суд РФ (ВС) позволил таможне облагать одноразовые электронные системы доставки никотина (ЭСДН) сразу двумя пошлинами — за само устройство и никотинсодержащую жидкость в нем. ВС не увидел в этом двойного налогообложения, посчитав, что здесь имеют место разные виды пошлин. Таким образом, если импортер вейпов уплатил при их ввозе только акциз на устройство, теперь ему с высокой долей вероятности доначислят пошлину на жидкость. Для бизнеса ситуация облегчается тем, что правила будут распространяться только на продукцию, ввезенную в РФ до 1 марта 2023 года (с этой даты акциз на устройства был вообще отменен).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

ВС разъяснил, как облагать акцизами ввоз одноразовых ЭСДН. История разбирательств началась в 2021 году, когда ООО «Гулбахар Рус» ввезло в Россию из Китая 69 тыс. устройств на сумму 10,6 млн руб. Компания задекларировала товары как ЭСДН, уплатив в бюджет НДС и 4,1 млн руб. акциза. С этим не согласилась Московская таможня, которая по итогам проверки обязала импортера доплатить еще 3,8 млн руб. другого акциза — за никотинсодержащую жидкость, находящуюся в устройствах. Компания обжаловала акт ведомства, ссылаясь на то, что устройства были неразборными и их нельзя было дозаправить, поэтому жидкость дополнительно облагаться пошлиной не должна.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск, согласившись, что «Гулбахар Рус» ввезла только один подакцизный товар, поскольку ЭСДН были одноразовыми. Иной подход привел бы к двойному налогообложению, заключил суд.

Решение устояло в апелляции и окружной кассации. Однако таможня не согласилась с выводами арбитражных судов и подала жалобу в ВС (см. “Ъ” от 24 декабря 2024 года). Ведомство заявляло, что устройство и жидкость в нем облагаются разными акцизами вне зависимости от того, является продукт одноразовым или многоразовым, при этом никаких исключений на этот случай Налоговый кодекс (НК) не содержит, уточнили таможенники. ВС заинтересовали эти аргументы, дело передали на рассмотрение экономколлегии, которая отменила решения нижестоящих судов.

ВС пояснил, что таможня вправе учитывать «конструктивные особенности» продукции, свидетельствующие о «фактическом ввозе» нескольких подакцизных товаров. Так, в ст. 181 НК электронные системы доставки никотина и жидкости для них упоминались в разных категориях, а потому и «налоговую базу надлежало определять отдельно» по каждой группе товара, указала экономколлегия.

Другой подход противоречил бы позиции Конституционного суда РФ, по которой акциз призван «уменьшать доходность производства и реализации этого товара», тем самым создавая «барьер для его поступления на рынок», говорится в решении ВС. Если при ввозе одноразовых ЭСДН облагать акцизом только устройство без учета жидкости, то цель введения акциза, действовавшего на тот момент, по мнению судебной коллегии, достигнута не будет.

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Помимо прочего, ВС не согласился с тем, что взимание двух акцизов ведет фактически к двойному налогообложению одного и того же товара. Коллегия сослалась на волю законодателя, который «обладает достаточно широкой дискрецией в выборе направлений и содержания налоговой политики» и сам решает вопрос о «целесообразности налогообложения тех или иных экономических объектов». Поскольку на тот момент к подакцизным товарам относились и ЭСДН, и никотинсодержащая жидкость, то платить нужно за каждый из них, указал ВС. Отмена же с 1 марта 2023 года акциза на устройство была компенсирована тем, что ставка пошлины на жидкость постепенно увеличилась вдвое: с 18 руб. в 2023 году до 44 руб. в 2025 году. В итоге ВС отклонил иск импортера, поставив в деле точку в пользу таможни.

Неясности регулирования

Руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская говорит, что ранее положения законодательства были неоднозначными, в связи с чем аналогичные разбирательства по обложению акцизами одноразовых ЭСДН возникали часто. Согласно Fedotov Group, которые приводил vapenews.ru, объем рынка одноразовых ЭСДН в России в 2022 году составил 189 млн устройств. Большое количество судебных споров и отсутствие единообразного подхода привели к поправкам к НК и изменению регулирования, полагает госпожа Канишевская. Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов тоже считает, что «отказ от обложения устройств в пользу жидкости» свидетельствует о наличии противоречий в прежнем регулировании.

Учитывая нормативную коллизию, опрошенные “Ъ” юристы считают небесспорными выводы экономколлегии. В деле «Гулбахар Рус», полагает господин Зарипов, нарушается принцип запрета двойного налогообложения, поскольку по сути «акциз дважды взят с одного предмета», так как облагается «сам товар, а не его отдельные компоненты». В подтверждение своей позиции юрист приводит постановление КС от 2017 года о том, что «детские коляски в комплектации включают как саму коляску, так и принадлежности к ней как ее составные части». Новые выводы экономколлегии, по мнению эксперта налоговой практики юрфирмы «Легикон-Право» Алексея Некрасова, «создают неопределенность для формирования правовой позиции предпринимателей при принятии решений в самой чувствительной сфере — в налоговом планировании».

Ссылки на «последовательную волю законодателя» юрист считает необоснованными. Подход ВС «не учитывает, что участники рынка в конкретный момент имеют определенные правомерные ожидания относительно толкования и применения действующего закона», соглашается старший налоговый консультант Tax Compliance Сергей Иванов.

В связи с этим, прогнозирует господин Иванов, признание правомерными претензий таможни о начислении сразу двух акцизов на ввозимую продукцию негативно скажется на инвестиционном климате.

Импортерам вейпов позиция ВС «создаст множество проблем, поскольку теперь таможенные органы будут требовать доплаты акциза с жидкостей в одноразовых ЭСДН, ввезенных за период с 2022 года по февраль 2023-го» и бизнесу «придется думать, откуда брать средства на покрытие доначислений», отмечает Сергей Иванов.

Виктория Канишевская, в свою очередь, указывает, что «при доначислении акциза увеличивается налогооблагаемая база по НДС, что повлечет требования доплатить и этот налог». Алексей Некрасов, кроме того, опасается, что таможенники будут переносить выводы ВС по делу «Гулбахар Рус» на другие споры, не связанные с ЭСДН, хотя и надеется, что «креатив ведомства будет сдерживаться здравым смыслом».

Ян Назаренко, Анна Занина