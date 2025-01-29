Будущее вейпшопов затянуло паром

Владельцы вейпшопов задумались о закрытии своих точек. Их насторожили планы Госдумы полностью запретить никотиносодержащие и безникотиновые жидкости. Как стало известно ТАСС, депутаты сейчас прорарабывают самый жесткий вариант ограничений, под которые попадут и продавцы, и производители, и даже владельцы оборудования для изготовления вейпов. Власти уже приняли несколько регулирующих отрасль законов, в том числе ужесточили наказание за продажу табака, вейпов и кальянов детям вплоть до штрафов в 2 млн руб. или года исправительных работ. Впрочем, в Госдуме уверены, что этих мер недостаточно для того, чтобы исключить курение среди несовершеннолетних. Что думает бизнес о полном запрете вейпов? Расскажет Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Бум открытий вейпшопов пришелся на 2023 год, только в столичном регионе прибавилось около 10 тыс. точек, причем легальных. Бизнес-модель понятна: в стране, по экспертным оценкам, 10 млн совершеннолетних вейперов, а порог входа на рынок составляет всего 500 тыс. руб. Инициатива о полном запрете никотиносодержащих вейпов заставила владельца федеральной сети табачных магазинов Bazooka store Артема Лазуку призадуматься: «Вейпшопы в привычном понимании — точки, которые торгуют только электронными сигаретами и жидкостями. И это начальная стадия развития бизнеса в целом. Планирую расширять категории в сторону алкоголя, тестировать напитки, сладости — все, что требуется широкому кругу потребителей. И в любом случае закрою половину магазинов как минимум».

Впрочем, эксперты уверены, что тотальный запрет на продажу вейпов только подхлестнет черный рынок. При этом легальным представителям бизнеса и сегодня с ним конкурировать непросто, а несовершеннолетние продолжают курить, как раньше, говорит владелец подмосковного вейпшопа Владислав Михайлов: «Я в принципе против, чтобы вейпы продавали несовершеннолетним, стыдно на этом зарабатывать. Я не занимаюсь криминалом, а другой занимается, и как бы никто ему ничего не сделает. Я думаю, что 95% рынка торгует криминальной продукцией. А я как законопослушный предприниматель торгую в белую. Один и тот же товар у меня стоит 2 руб., а рядом торгуют — 1 руб. Соответственно, у меня продаж нет. Никак не собираюсь действовать, закроюсь и закроюсь».

Потери госбюджета, по оценкам Минфина, составят 15 млрд. Хотя у Минздрава уже есть решение — повысить акцизы на сигареты. Предприниматели же только этим летом платили до 10 млн руб., чтобы продавать вейпы в белую, и эти убытки необратимы, отмечает основатель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов: «Значимое количество компаний платили государственную пошлину 10,5 млн руб. и получили бессрочные лицензии на производство, на импорт никотиносодержащей продукции. Переориентироваться этим производителям в рамках той же самой лицензии на табачную продукцию нельзя, им требуется докупить табачную лицензию. Если продукция будет запрещена и на экспорт в том числе, соответственно, маловероятно, что производители перейдут в табачную отрасль, скорее они будут искать какие-то сопредельные отрасли».

Кроме того, производители или продавцы должны будут утилизировать курительные устройства так же, как батарейки. Это, по экспертным оценкам, может стоить миллиарды рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новую версию законопроекта рассмотрят до конца весенней сессии. Если его одобрят, он вступить в силу уже в сентябре.

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Анжела Гаплевская