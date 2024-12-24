И дым таможенный нам сладок и приятен

Верховный суд РФ (ВС) решит, облагаются ли двумя акцизами электронные системы доставки никотина (ЭСДН), ввезенные в РФ до 1 марта 2023 года. Прецедентный спор об этом на днях передан в экономколлегию. Таможня считает, что помимо самих устройств отдельным акцизом облагается также и жидкость в них. Импортеры настаивают, что с одноразовых ЭСДН достаточно уплаты лишь акциза с устройства. Практика судов до сих пор была противоречивой, по мнению юристов, ВС, скорее всего, поддержит таможню. Цена вопроса, по оценкам отрасли, составляет около 5 млрд руб. платежей в бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВС взял на рассмотрение спор о том, одним или двумя акцизами нужно облагать одноразовые ЭСДН. Вопрос имеет большое значение для импортеров вейпов, которые оспаривают претензии таможни о двух платежах, но решения по таким спорам выносятся разные. По оценкам Союза предприятий индустрии никотинсодержащих изделий (СПИНИ), сумма доначислений составила около 5 млрд руб. за ЭСДН, ввезенные в 2020–2022 годах. 2 октября союз сообщал, что направил письмо председателю ВС Ирине Подносовой с просьбой разъяснить позицию суда.

Неразборный акциз

Прецедентное решение ВС будет вынесено в рамках спора между ООО «Гулбахар Рус» и Московской таможней. В 2021 году компания ввозила из Китая 69 тыс. ЭСДН, общая сумма контракта составила 10,6 млн руб. Импортер задекларировал товары, уплатив в бюджет НДС и 4,1 млн руб. акциза на ЭСДН (по 60 руб. за каждое устройство). Однако таможня по итогам проверки решила, что находящаяся в ЭСДН никотинсодержащая жидкость сама по себе тоже должна облагаться акцизом. В итоге в марте 2023 года импортеру доначислили 3,8 млн руб. дополнительного акциза на жидкости.

1,048 миллиона литров составило легальное производство жидкостей для вейпов по итогам первой половины 2024 года.

С этим не согласился импортер, который оспорил решение таможни и одержал победу в трех инстанциях. Арбитражные суды Московского округа удовлетворили иск бизнеса, отметив, что ЭСДН «являются неразборными, не могут быть перезаправлены или модифицированы для повторного использования», то есть ввезти находящуюся в них жидкость отдельно от самого устройства нельзя. Следовательно, компания ввезла только один подакцизный товар — ЭСДН, который охватывает все ее конструктивные элементы, включая жидкость, решили суды.

Но таможенники обратились в ВС, настаивая, что и устройство, и находящуюся внутри емкость с жидкостью нужно облагать акцизами отдельно.

В тех случаях, когда ввозимая партия содержит несколько подакцизных товаров, облагаемых по разным ставкам, налоговая база определяется отдельно в отношении каждой группы товаров, говорится в жалобе ведомства со ссылкой на ст. 191 Налогового кодекса РФ (НК). Так, указала таможня, жидкость и устройства для ее использования относятся к разным категориям подакцизных товаров, акциз на жидкость рассчитывается в зависимости от ее количества, а исключений для одноразовых ЭСДН в кодексе нет.

Кроме того, согласно позиции Конституционного суда РФ (КС) от 13 марта 2018 года, акциз по своей природе призван «уменьшать доходность производства и реализации этого товара и тем самым становиться барьером для поступления его на рынок, а значит, и для его потребления», подчеркнуло ведомство. Однако, по мнению таможни, обложение только ЭСДН без жидкости не позволяет достичь этой цели. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, заседание назначено на 5 февраля 2025 года.

В ФТС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Руководитель СПИНИ Герман Лукашов надеется, что ВС поддержит «Гулбахар Рус», а если решение окажется неблагоприятным для бизнеса, он не исключает возможности обращения в КС. По его оценке, «одноразовые ЭСДН занимают долю свыше 90% среди всех электронных сигарет». При этом поскольку импортеры не закладывали риски начисления им впоследствии дополнительных акцизов, некоторые предприятия могут оказаться перед угрозой банкротства, предупреждает господин Лукашов.

Риски и перспективы

Управляющий партнер юрфирмы Legal Eagles Армен Серобян отмечает, что поправки к НК с 1 марта 2023 года отменили акциз на ЭСДН, оставив лишь плату за никотинсодержащую жидкость. Но фискальную нагрузку на бизнес это сильно не облегчило, поскольку ставка акциза в отношении жидкости значительно увеличилась (с 20 руб. в 2023 году до 42 руб. в 2024 году), добавляет директор департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров.

Впрочем, поставленный перед экономколлегией ВС вопрос не теряет актуальности, поскольку единообразной судебной практики по поставкам, совершенным во время действия прежнего регулирования, так и не сформировалось, поясняет господин Серобян. Это подтверждает господин Гюльбасаров: «Известны дела, в которых суды занимали как позицию таможенного органа, так и налогоплательщика». Причем ранее экономколлегия ВС не рассматривала подобные споры, поэтому ее позиция «будет практикообразующей для отрасли», замечает Армен Серобян.

По прогнозам старшего налогового консультанта Tax Compliance Сергея Иванова, скорее всего, экономколлегия вынесет решение в пользу таможни.

«Необложение акцизом жидкости, содержащейся в ЭСДН, приводит к тому, что она, по сути, попадает на легальный рынок, “игнорируя” закон об обложении ее акцизом. С учетом известной политики в отношении вейпов будет логично, если ВС поддержит таможню»,— указывает господин Иванов. По его мнению, это «может привести к проверкам всей табачной индустрии» (тех, кто ранее под проверки не попал) на предмет уплаты акциза с жидкости для ЭСДН, ввезенных до 1 марта 2023 года.

Впрочем, есть и вероятность исхода дела в пользу импортеров, не исключает Эдуард Гюльбасаров. Так, в сопроводительной записке к поправкам к НК, отменившим акциз для устройств, говорится, что «ранее фактически имело место двойное налогообложение — эти положения могут быть использованы в качестве аргументов в пользу налогоплательщика», полагает юрист.

Сама возникшая ситуация — это «палка о двух концах», считает господин Иванов: «С одной стороны, государство защищает здоровье населения, особенно с учетом углубления исследований в области вреда никотиновых жидкостей. С другой стороны, увеличение акцизной нагрузки ведет к существенному снижению конкурентоспособности легальной продукции, а значит, расширяется “серый” рынок».

Ян Назаренко, Анна Занина, Александра Мерцалова